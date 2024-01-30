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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Esnaf ve Kurumları Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Esnaf ve Kurumları Ziyaret Etti

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, esnaf ve kurumları ziyaret etti. Çetinkaya, Cumayanı Sanayi Sitesi'nde esnafla görüştü ve Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda konuşma yaptı. Ayrıca, Karabük Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Esnaf ve Kurumları Ziyaret Etti
30.01.2024 - 10:19,  Güncelleme: 10:22
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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, esnaf ve kurumları ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, Cumayanı Sanayi Sitesi'nde duaya katılarak esnafla görüştü.

Daha sonra Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na giden Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, insana yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını belirtti. Çetinkaya, sporla yükselen Karabük için hazır ve kararlı olduklarını kaydederek, "Şehri imar, gönülleri ihya şiarı ile hazırız, kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Karabük Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanlığını da ziyaret eden Çetinkaya, son olarak AK Parti İl Başkanlığında 5000 Evler Cumhuriyet ve Bahçelievler mahalleleri koordinatörleri, Şirinevler Mahallesi mahalle başkanları ve yönetimleriyle toplantı yaptı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Esnaf ve Kurumları Ziyaret Etti - Son Dakika
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