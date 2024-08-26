AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Susuz'da kilitli park taş yolu yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Susuz'da kilitli park taş yolu yapım çalışmalarını inceledi

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Susuz\'da kilitli park taş yolu yapım çalışmalarını inceledi

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Susuz'da devam eden kilitli park taş yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında yetkililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Çalkın, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

26.08.2024 16:38
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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Susuz'da devam eden kilitli park taş yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında yetkililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Çalkın, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Susuz'a bağlı Çamçavuş köyüne geldi.

Çamçavuş köyünde bir süre köylüler sohbet eden Çalkın, daha sonra köyde yapımı devam eden köy içi kilitli parke taş yol yapım çalışmalarını yerinde gördü. Çalkın, çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan'dan bilgi alarak, çalışmaların biran evvel bitirilmesini istedi.

Çalkın, "Yapılan yollarla köylerimizin modernleşmesine ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesine önemli bir katkı sağlıyoruz. Kilitli park taş yolu, hem estetik hem de işlevsel açıdan köyümüze büyük avantajlar sunacak" dedi.

Çalkın, "Çamçavuş Koyu'muzda yapılan kilit parke yol yapım çalışmasını yerinde inceleyerek, köylülerimizin talepleri konusunda istişarede bulunduk. Memleketimize hizmet etmek bizim önceliğimizdir. Laf değil hizmet üretiyoruz. Gazi Kars'ımızda insanımız için bir çivi dahi çakandan Cenab-ı Allah razı olsun" diye konuştu.

Çamçavuş köy içi yol yapımının tamamlanmasının ardından köyde hem iç, hem de dış ulaşımında önemli bir rahatlama sağlanacak. Köylerde yapılan yol çalışmaları vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Milletvekili Adem Çalkın'ın Susuz ilçesi Çamçavuş köyü ziyaretine Özel İdare Genel Sekreteri fatih Tekcan, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Cengiz, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli'de eşlik etti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Susuz'da kilitli park taş yolu yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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