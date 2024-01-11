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AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'den Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'den Regaip Kandili Mesajı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında, 'Regaip Kandili'ne erişmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz' dedi. Üzüm, üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'nin rahmet, bereket ve mağfiret iklimine erişmenin mutluluğunu dile getirdi. Aynı zamanda bu mübarek günlerde birlik ve beraberliğin korunması, fitne ve nifaktan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Üzüm, hemşehrilerin, milletin ve Türk-İslam dünyasının mübarek üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm\'den Regaip Kandili Mesajı
11.01.2024 - 12:24,
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında; "Regaip Kandili'ne erişmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Üzüm mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, bereket, mağfiret iklimi üç ayların habercisi Regaip Kandili'ne erişmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günlerdir. Bu mübarek günlerde kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumalı, fitne ve nifaktan uzak durmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam Dünyasının Mübarek Üç Aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ediyoruz. Kandilimiz mübarek olsun inşallah." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'den Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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