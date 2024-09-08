AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Hacılar Belediyesi\'nin yeni hizmet binasını ziyaret etti

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AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Yürütme Kurulu Üyeleri, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Hacılar Belediyesi'nin yeni hizmet binasını ziyaret etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Başkanı Üzüm ve beraberindeki heyeti, yeni hizmet binasında ağırlandı. Başkan Özdoğan, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni hizmet binasının Hacılar ilçesine kazandırılmasının önemini vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve beraberindeki heyet, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı yeni hizmet binasında ziyaret ederek, 'Hayırlı olsun' dileklerinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özdoğan, "Her alanda gelişen Türkiye'nin gücüne güç katmak, vatandaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak çalışmalara imza atmak için var gücümüzle ve büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu bina, Hacılar halkına en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla inşa edildi. Belediye hizmetlerimizi daha modern ve etkin bir şekilde gerçekleştireceğimiz bu yeni yapımızda sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Birliğimizden aldığımız güç ve inançla başaracağımız çok hedef var. Ziyaret ve destekleri için İl Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İl Başkanı Fatih Üzüm ise Hacılar Belediyesi'nin yeni hizmet binasının ilçeye ve Kayseri'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Hacılar ilçemizde böylesine modern bir hizmet binasının açılması, belediyemizin halkımıza daha iyi hizmet sunabilmesi açısından son derece önemli. Başkanımız Bilal Özdoğan ve ekibini tebrik ediyorum, bu güzel eserin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Başkan Özdoğan, misafirlerine yeni hizmet binasını gezdirerek, binanın özellikleri ve sunduğu imkanlar hakkında detaylı bilgi verdi. - KAYSERİ