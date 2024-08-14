AK Parti Kayseri Melikgazi İlçe Teşkilatı Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Kayseri Melikgazi İlçe Teşkilatı Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı Ziyaret Etti

AK Parti Kayseri Melikgazi İlçe Teşkilatı Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan\'ı Ziyaret Etti

AK Parti Kayseri Melikgazi İlçe Teşkilatı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında yapılan konuşmalarda AK Parti'nin 23. kuruluş yıldönümü de kutlandı.

14.08.2024 15:31  Güncelleme: 15:33
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AK Parti Kayseri Melikgazi İlçe Teşkilatı'ndan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a ziyaret gerçekleştirildi.

AK Parti Kayseri Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Nazlı Sözduyar ve yönetim kurulu üyeleri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı, makamında ziyaret etti. Başkan Özdoğan ziyaret için memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi; "Kıymetli AK Parti Melikgazi İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerimiz bugün belediyemizi ziyaret ettiler. Kendilerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Biz bugün AK Partimizin 23. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Bu noktada anlamlı bir ziyaret oldu. AK Partimizin AK kadroları güzel işler yapan kadrolardır. Melikgazimiz başta olmak üzere tüm ilçelerimiz canla başla mücadele ediyor. Bizim için yerel seçim 31 Mart itibariyle bitmiş gibi görünse de, yarın seçim olacakmış gibi çalışan teşkilatlarımız var. Belediyeler olarak, yerel yönetimler olarak en büyük gücümüz, bize her alanda destek olan bu teşkilatlarımızdır. Sadece Hacılar'da değil, tüm Kayseri'de kaliteli ve güzel çalışmalar yapıyorlar. Bizim vatandaşla aramızdaki köprüyü oluşturuyorlar. Bu noktada kıymetli başkanıma ve değerli yönetim kurulu üyelerine, böyle anlamlı bir günde ziyaret ettikleri için tekrar teşekkür ediyor, duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha dile getiriyorum. Biz, tüm yerel yönetimler ve AK kadrolar olarak Allah'ın izniyle 2028 hedefi doğrultusunda Kayserimizde güzel çalışmalara dün olduğu gibi, bugün de, yarın da devam edeceğiz."

Ziyaret sırasında söz alan AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ise; "Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hacılarımıza yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı size ve ekibinize çok teşekkür ederiz. Bu anlamlı günde ekip arkadaşlarımızla beraber sizleri ziyaret ettik. Misafirperverliğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz" dedi. Ziyaret, AK Parti'nin 23. kuruluş yıldönümüne denk gelmesiyle daha da anlam kazandı. Başkan Özdoğan bu önemli günde AK Parti Melikgazi teşkilatını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret Başkan Özdoğan'a takdim edilen hediye sonrası son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Kayseri Melikgazi İlçe Teşkilatı Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kayseri Melikgazi İlçe Teşkilatı Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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