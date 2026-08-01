AK Parti Kayseri Teşkilatı’ndan 16 ilçede hane ve üye ziyareti - Son Dakika
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AK Parti Kayseri Teşkilatı’ndan 16 ilçede hane ve üye ziyareti

AK Parti Kayseri Teşkilatı’ndan 16 ilçede hane ve üye ziyareti
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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ile teşkilat mensuplarının katılımıyla Kayseri’nin 16 ilçesinde bulunan 712 mahallede eş zamanlı hane ve üye ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ile teşkilat mensuplarının katılımıyla Kayseri'nin 16 ilçesinde bulunan 712 mahallede eş zamanlı hane ve üye ziyaretleri gerçekleştirdi.

Vatandaşlarla birebir buluşulan ziyaretlerde talep ve öneriler dinlenirken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından teşkilat mensuplarına gönderilen teşekkür belgeleri de sahiplerine takdim edildi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, gerçekleştirilen programın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 16 ilçemizde, 712 mahallemizde büyük bir heyecan ve güçlü bir teşkilat ruhuyla hemşehrilerimizle buluştuk. Kapısını çaldığımız her evde samimiyeti, gönül bağını ve davamıza olan inancı bir kez daha gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşkilatlarımıza gönderdiği teşekkür belgelerini dava arkadaşlarımıza ulaştırırken gördüğümüz ilgi ve heyecan, bizlere daha büyük bir sorumluluk ve motivasyon kazandırdı. Bu kutlu davaya emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve bizleri gönülden karşılayan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerine, birlik ve beraberlik içerisinde durmadan çalışan güçlü teşkilatımızla yürümeye devam edeceğiz."

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, vatandaşlarla gönül bağını güçlendiren saha çalışmalarını ve hane ziyaretlerini önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Kayseri Teşkilatı’ndan 16 ilçede hane ve üye ziyareti - Son Dakika

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