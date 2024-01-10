AK Parti Konyaaltı Teşkilatı, engelli Turgay Bircan\'a akülü tekerlekli sandalye sağladı

Antalya Özel Kardelen Özel eğitim rehabilitasyon merkezinde eğitim ve tedavi gören engelli Turgay Bircan'ın akülü tekerlekli sandalye talebini AK Parti Konyaaltı Teşkilatı hayırsever aracılığı ile yerine getirdi.

Akülü Tekerlekli Sandalye talebini AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığına ileten Antalya Özel Kardelen Özel eğitim rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Turgay Bircan'ın isteğini yerine getirdi. Sosyal Medya da paylaşımlarda bulunan parti üyeleri ve parti ilçe yönetim kurulu üyelerine Almanya'dan cevap geldi. Gurbetçi hayırsever aracılığı ile 35 bin TL değerindeki Akülü Tekerlekli Sandalye Turgay Bircan'a a teslim edildi. Akülü Tekerlekli Sandalye'nin tesliminde AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Kepez Kaymakamlık çalışanı Doğan Elden, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, parti yönetim kurulu üyeleri ve rehabilitasyon merkezi eğitimcileri hazır bulundu.

"Böylesi bir çalışmaya ortak olmuş olmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz"

AK Parti Konyaaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, bir genci sevincine ortak olmanın mutluluğuna yaşadıklarını ve buna vesile olan Almanya'dan ismini açıklanmasını istemeyen gurbetçinin duyarlılığı sayesinde Turgay'ın hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. Bayar, "Böylesi bir çalışmaya ortak olmuş olmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz" dedi

Başkan Bayar, "Turgay kardeşimiz 24 yaşında kardelen özel eğitim merkezinde eğitimini görüyor bizler bu kardeşimizin isteğine sessiz kalamazdık. Mutluluk paylaşınca daha güzel oluyor. Antalya ve birçok illerdeki hayırseverlerimiz böylesi önemli paylaşımlarımıza duyarsız kalmıyorlar tüm samimiyetimizle ne yapmak istediğinizi onlara anlatıyor ve gösteriyoruz. Vatandaşlarımız gönül güzelliklerini büyük bir duyarlılıkla ortaya koymakta" diye konuştu. - ANTALYA