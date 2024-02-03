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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, 15 Temmuz Gaziler Platformunu ziyaret etti.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Yeniay, 15 Temmuz Gaziler Platformunu ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde Başkan adayı Aziz Yeniay burada 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getiren 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, "Bugün burada buluşmamızın nedeni de Aziz başkanımızın 2 dönem sonra Küçükçekmece'mize yeniden bir heyecan getirmek için adaylığını koydu. İlçemizde hizmetlere kaldığı yerden devam edecek. Bizleri 15 Temmuz gazilerini de unutmadı, ziyaretlerinde bizlere de yer verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz bu davanın yanındayız. Milli birlik ve beraberliğimiz için 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da vatanımızı, birliğimizi düşünen özellikle Cumhurbaşkanımızın ve ekibinin kurmaylarından biri olan başkanımızı takip ediyoruz. Özellikle Küçükçekmece'deki hizmetlerini hepimiz biliriz. Biz bu davanın daha ilerilere taşınacağını, bu dava adamlarına inandığımız için yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Bizim için önce Vatan diyoruz. Vatan'ın bekası her şeyden önemlidir. Biz teröristlerin karşısındayız. 85 Milyon nüfusumuz var, 85 milyon kardeşiz. Kim hariç. Terör hariç. Terör ve darbenin nereden geldiğine bakmaksızın hepsini lanetliyoruz. Onun dışında bu memlekette herkes kardeştir" dedi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, "Sahalara indiğimiz ilk günlerde ziyaretlerimizden birisi 15 Temmuz Gazilerimize gerçekleştiriyoruz. Ev sahipliğinden dolayı başkanıma teşekkür ediyorum. Şunun çok farkındayız. Bu ülke çok büyük bedeller ödedi, ödemeye devam etmekte. Neredeyse gün yok ki, vatan uğruna şehit olmuş bir Mehmet'imizi, bir canımızı kaybetmeyelim. Maalesef kaybetmeye devam ediyoruz. Ancak şunun da farkındayız. Vatan uğruna feda edilmeyen can o bedende yüktür. Bizim burada kırmızıçizgimiz vatanımızdır, bayrağımızdır. 15 Temmuz hain darbe girişimi bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en büyük tehditlerinden bir tanesiydi. Belki yeteri kadar anlaşıldı, belki anlaşılmadı. Aklıselim olanlar anladı ama birileri anlamamakta ısrar ediyor. 15 Temmuz aslında Türkiye'nin un iter yapısını bozmak için, kardeş kavgası iç savaş başlatmak için sınırlarında bekleyen 36 tane ülkenin işgal provasına başladığı gündü. Burada gazilerimiz ve bu yolda şehit olan insanlar ne için mücadele ettiğinin farkındaydı. Cumhurbaşkanımızın talebiyle meydanlara inen, caddeleri dolduran, tankların önüne canını siper eden insanlar aslında bunun bir vatan ve bayrak meselesi olduğunun çok farkındaydı" şeklinde konuştu.

10 yıl önce Küçükçekmece'den ayrıldığını ifade eden Yeniay, " Biz yapacaklarımızı anlatmamıza gerek yok yapıyoruz zaten. Allah izin verirse 2 ay sonra Belediye Başkanı olacağım. Gerçekten Küçükçekmece'de geçmişe bir özlem var. Gördüğü günden geriye kalmış olan bir Küçükçekmece halkı, İstanbul halkı var. Tekrar o eski günlerine kaldığı yerden devam etmek istiyor. Biz eski günlerdeki biz değiliz. Biz de değiştik, zaman bizi de değiştirdi. Dönem bilgi dönemi, dönem inovasyon dönemi, dönem uzay çağı dönemi. O yüzden de bu şehri inşa ederken biz yarınlarımızı bu bilgi çağı ile birleştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı bu bilgi çağının gereklerine göre eğitmemiz, yetiştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - İSTANBUL