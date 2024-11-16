AK Parti Merkezefendi'de Bayrak Değişimi - Son Dakika
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AK Parti Merkezefendi'de Bayrak Değişimi

Duygu Canbaz, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanlığına seçildi. Yücel Güngör, milleti kandırmaktan bahsetti.

16.11.2024 20:26
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AK Parti Merkezefendi'de bayrak değişimi gerçekleşti

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör:

"Milleti kandırarak gelecek makam bize nasip olmasın"

DENİZLİ - AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresinde mevcut Başkanı Fatih Durmaz bayrağı kongrede tek listeden aday olan Duygu Canbaz'a devretti. Kongrede konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Yalan söyleyerek ve milleti kandırarak eğer bizlere bir makam gelecekse Cenabıallah onu bize nasip etmesin" dedi.

AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresi EGS Fuar Alanında gerçekleşti. 17 ilçede tamamlanan kongrelerin 18'inci Merkezefendi'de gerçekleşti. Divan heyetinin seçilmesinin ardından saygı duruşı ve İstiklal Marşı ile kongre başladı. Kongrede konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Merkezefendi bizim bugüne kadar başarılara imza atmış bir yerimiz. Milletimiz bize bir görev verdi. O görevi de yerine getireceğiz. Yalan söyleyerek ve milleti kandırarak eğer bizlere bir makam gelecekse Cenabıallah onu bize nasip etmesin. Bunu da net olarak söylüyorum. Biz AK Parti olarak bugüne kadar ne yaptıysak söz vererek yaptık. Bundan sonrada Allah'ın izniyle göreceksiniz. Merkezefendimize yeni gelecek başkanımıza başarılar dilerim. Kongremize katılan bütün herkese teşekkür ederiz" dedi.

İl Başkanı Güngör daha sonra Merkezefendi eski İlçe Başkanı Fatih Durmaz ve tek listeden aday olan Duygu Canbaz'ı sahneye davet etti. Tek listeden seçime giren Duygu Canbaz, "Bugün bu mutlu günümüzde gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun ayaklarınıza sağlık. Merkezefendi ve Denizli için kongremiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların arından faaliyet raporu okundu. Gelir gider tablosunun okunmasının ardından gelecek dönem için tahmini bütçe de açıklandı. Kongrede son olarak seçime gidilirken, tek liste halinde gidilen seçimde Duygu Canbaz yeni ilçe başkan seçildi.

Kaynak: İHA

Fatih Durmaz, Merkezefendi, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Merkezefendi'de Bayrak Değişimi - Son Dakika

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