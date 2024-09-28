AK Parti Milletvekili Aldatmaz, Çaycuma\'da Yerel Sorunları Değerlendirdi

Yerel

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Türkiye Buluşmaları kapsamında Çaycuma ilçesini ziyaret etti.

Karapınar, Perşembe ve Nebioğlu beldelerinde gerçekleştirdiği incelemelerle bölgenin sorunlarını ve projelerini yerinde değerlendirdi. Ziyarete, il genel meclis üyeleri, AK Parti Çaycuma İlçe Yönetim Kurulu ve belediye meclis üyeleri de katıldı. İlk olarak AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Aldatmaz, bölgesel meseleler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ardından Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş'u ziyaret etti. Belediye başkanlarıyla yapılan görüşmelerde bölgenin ihtiyaçları ve devam eden projeler masaya yatırıldı.

Ziyaretler esnasında esnaf ve vatandaşlarla da buluşan Milletvekili Aldatmaz, bölgenin kalkınmasına yönelik önerileri dinledi. Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek ve Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal da ziyaret edilerek bölgesel iş birliği vurgusu yapıldı.

Toplantılarda, yerel yönetimlerle iş birliğini güçlendirmenin önemi üzerinde duran Aldatmaz, Çaycuma ve beldelerinde yapılan çalışmaların hızlandırılması için gereken adımların atılacağını belirtti.

Bu ziyaretlerin, yerel yönetimlerle koordinasyonu artırmayı hedeflediğini ifade eden Aldatmaz, bölgenin kalkınması ve projelerin hayata geçirilmesi adına ortak çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Katılımcılar da Milletvekili Aldatmaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, kendisine başarılar diledi. - ZONGULDAK