AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti

AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, Boyacıköy Mahallesi\'ni ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocasinan İlçesine bağlı Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret ederek, halkın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında Boyacıköy halkının ulaşım yolu, kaldırım döşenmesi, ağaç bakımı, kanalizasyon sistemi gibi sorunları dile getirildi. Ayrıca, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da mahalleye destek verdiklerini ve tarım alanında çiftçilere destek sağladıklarını belirtti.

20.07.2024 11:03
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AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocasinan İlçesine bağlı Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret ederek, halkın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Tarım İl Müdürü Bülent Saklav, Kocasinan İlçe Tarım Müdürü Abdülaziz Yıldırım, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ile beraber il merkezine 25 kilometre mesafedeki Kuşçu Baraj yolu üzerinde bulunan Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Boyacıköy halkının sorunlarını dinleyen Milletvekili Ayşe Böhürler, halkın ulaşım yolu olan Göğdere yolunun yapılması, Göğdere'den sonraki Mahalleye giriş yolunun genişletilerek, en az tek taraflı olarak kaldırım döşenmesi, Mahalle içindeki alanlarda bulunan ağaçların bakımı ve sulanması, kanalizasyon sisteminin 150 haneye göre yapıldığını 700 haneye çıkına çekmediğini ve yenilenmesi gerektiğini, atık su ve foseptik alanının çok küçük geldiği ve dışarıya koku verdiği için büyütülerek köy dışına taşınması gerektiği gibi talep ve sorunlarının çözümü konusunda takipçi olacağını söyledi.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav'da geçen yıl Boyacıköy Mahallesi'ne 3 milyon TL destek verdiklerini söyleyerek, ilgilenenler için bir dönümden az olmamak şartıyla tıbbi aromatik bitki ekimi içi fide ve destek verileceğini, mahalle dahilinde 297 büyükbaş, 5 bine yakın da küçükbaş hayvan bulunduğunu, toplam 64 çiftçiye tohum desteğinde bulunduklarını, bu mahallede 74 çiftçinin bin 124 hektar alanı ektiğini, bu desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Boyacıköy Mahalle Muhtarı Ahmet Berk, Boyacıköy Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Allaattin Kaplan ve tarım yapan çiftçilerle de görüşen, onların taleplerini dinleyen Milletvekili Ayşe Böhürler, çiftçilerin çıkan üründen ve devletin verdiği destekten memnun olduğunu ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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