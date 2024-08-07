AK Parti Milletvekili Çalkın, sokak köpeği saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Çalkın, sokak köpeği saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti

AK Parti Milletvekili Çalkın, sokak köpeği saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, sokak köpeğinin saldırarak yaraladığı çocuğu evinde ziyaret etti. Çalkın, ailenin geçmiş olsun dileklerini ileterek, sokak hayvanlarının saldırılarının önüne geçmek için yapılan değişikliklere destek çağrısı yaptı.

07.08.2024 20:55
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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, sokak köpeğinin saldırarak yaraladığı çocuğu evinde ziyaret etti.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars merkez Halitpaşa Mahallesi'nde sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan Şiyar Munzur Türlü'yü ve ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Milletvekili Çalkın, "Bu durum maalesef içimizi sızlatıyor. Gün geçmiyor ki yeni bir vaka ile karşı karşıya kalınmasın. Artık ülkemizde biz bu saldırılar, vakalar bitsin istiyoruz. Çocuklarımızın sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramasının önüne geçmek için Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yaptık" dedi.

Çalkın, "Önümüzdeki yıllarda toplumsal bir sorun haline gelen, ailelerimizi zor durumda bırakan sokak hayvanlarının ıslah edilmesi ile birlikte bu sorun da artık ortadan kalkacak. Millet olarak sokak hayvanlarının saldırısına yavrularımızın uğramamasını istiyorsak, hep birlikte bu yasanın uygulanmasına destek vermemiz gerekmektedir" diye konuştu.

Milletvekili Çalkın, Şiyar Munzur Türlü'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, vahim köpek saldırılarının ülkemizde son bulması temennisinde bulundu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Milletvekili Çalkın, sokak köpeği saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Çalkın, sokak köpeği saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti - Son Dakika
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