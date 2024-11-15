AK Parti Milletvekili Dursun Ataş\'tan Talas Belediye Başkanı Yalçın\'a Nezaket Ziyareti

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AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Yalçın, makamda ağırladığı Milletvekili Ataş ile geçmişten bu yana hep uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Yeni girişiminiz, hareketiniz, kararınız hayırlı olsun. Allah razı olsun. Biz çok mutlu olduk. Sizden güç bulduk. Sizin bölgeniz çok önemli. Yüzünüze karşı değil oradaki etki alanınızı her yerde söylüyorum. Hoş geldiniz." dedi.

"Sizlerin önemini iyi biliyorum"

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da daha önce de diyaloglarının hiç kesik olmadığını ifade ederek, "Her zaman iletişim içerisinde olduk. Seçim zamanı insanlar daha iyi hizmet iddiasıyla ortaya çıkar, seçildikten sonra da bölgesine, şehrine hizmet etmeye çalışır. Ben hep böyle yapmaya çalıştım. Buna şahitsiniz. Bugünden sonra da aynı saflarda hizmet edeceğiz. Birlikte çalışacağız ama bir partinin vatandaşa uzanan ilk eli belediyelerdir. Belediyeler insanlara ne kadar ulaşabilir olursa orada o kadar başarı geliyor. İnşallah burada sizlerin eliyle bunu başarmaya çalışacağız. Başarıyoruz da zaten. İnşallah daha da gayretli, iç içe, sırt sırta vererek şehrimize birlikte hizmet ederiz. Sizlerin ne derece önemli olduğunu iyi biliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın, Milletvekili Ataş'a belediyenin çeşitli yayınlarından oluşan kitapları hediye etti. - KAYSERİ