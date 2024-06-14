AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan eğitim camiasına teşekkür

Yerel

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sona eren 2023-2024 eğitim-öğretim yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, öğrencilere, öğretmenlere ve tüm eğitim camiasına emekleri için teşekkür etti.

Milletvekili Hatipoğlu, herkese keyifli bir yaz tatili dileğinde bulundu. Nebi Hatipoğlu, paylaşımında, "2023-2024 eğitim-öğretim yılı sona erdi. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza emekleri için teşekkür ediyor, keyifli bir yaz tatili geçirmenizi diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR