Milletvekili Ölmeztoprak\'tan deprem çalışmaları, ziyaretler ve vatandaş buluşmaları

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da deprem sonrası yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıya katıldı. Gerçekleştirdiği ziyaret ve programlarla sahadaki temaslarını sürdürdü.

Malatya'da deprem sonrası yürütülen yeniden yapılanma süreci, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın da katılım sağladığı toplantıda ele alındı. Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, vali yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile ilgili kurum müdürleri yer aldı.

"Deprem çalışmaları masaya yatırıldı"

"Toplantıda, deprem sonrası Malatya'mızda yürütülen çalışmaların mevcut durumunun detaylı şekilde değerlendirildi" diyen Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya'mızda sahadaki ilerleme, öncelikli ihtiyaçlar ve çözüm bekleyen konular üzerinde durulurken, kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Otizm Anneleri Derneği'ne ziyaret

Milletvekili Ölmeztoprak, Otizm Anneleri Derneği'ni de ziyaret ederek, Dernek Başkanı Suzan Kırık ve dernek üyesi annelerle bir araya geldi. Ölmeztoprak, özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim ve sosyal yaşama katılımına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mahalle, hane ziyaretleri

Milletvekili Ölmeztoprak, Aşağı Gölpınar Mahallesi'nde Sütlüce ve Mahmutlu Mahalle muhtarlarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşların talepleri dinlendi. Görüşmelerde internet altyapısı, MASKİ hizmetleri, hayvancılık faaliyetleri ve sulama sezonuna ilişkin ihtiyaçlar değerlendirildi. Milletvekili Ölmeztoprak, talepler doğrultusunda ilgili kurumlarla temasların sürdürüldüğünü ve süreci yakından takip ettiklerini ifade etti. Milletvekili Ölmeztoprak Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde hane ziyaretlerinde bulundu.

Ölmeztoprak, "Şehrimizin her köşesinde kurduğumuz bu gönül köprüleriyle, gönül bağlarımızı da büyütmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Milletvekili Ölmeztoprak, sosyal programlara da katılım sağladı. Kadir ve Şeyda çiftinin nişan merasimine katılan Ölmeztoprak, Sefa ve Büşra çiftinin de düğün törenine katıldı. Aileleri tebrik eden Ölmeztoprak, hemşehrileriyle de bir araya gelerek sohbet etti. - MALATYA