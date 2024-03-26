AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, bir çocuğun hayatını kurtardı - Son Dakika
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Yerel

AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, bir çocuğun hayatını kurtardı

AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, bir çocuğun hayatını kurtardı

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları sırasında bir çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark ederek Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun hayatını kurtardı. Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada halka hizmet etmenin onurunu ve insani değerlerin önemini vurguladı.

26.03.2024 22:05  Güncelleme: 22:09
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AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarına katılmak üzere gittiği bir programda küçük çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark etti. Tıp doktoru olan Keleş, Heimlich manevrası ile çocuğun hayatını kurtardı.

Seçim çalışmaları çerçevesinde bir programa katılmak üzere yola çıkan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, yolda kalabalık bir grup vatandaşın toplandığını gördü ve durumun ne olduğunu anlamak için aracını durdurdu. Kalabalığın arasında nefes almakta güçlük çeken küçük bir çocuk olduğunu fark eden Prof. Dr. Keleş, çocuğun yanına gitti. Boğazına şeker kaçan çocuğa Heimlich manevrası uygulayarak boğulmasını engelleyen Prof. Dr. Keleş, çocuğun yeniden nefes almasını sağladı. Çocuğun ailesi ve olay yerindeki vatandaşlar, Prof. Dr. Erol Keleş'e teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Erol Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bir doktor ve bir milletvekili olarak halkımızın yanında olmak, onlara hizmet etmek benim için büyük bir onur. Bugün yaşananlar, hepimizin birbirimize ne kadar ihtiyacı olduğunu ve insani değerlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Allah'ın izniyle, çocuğumuz şimdi sağlıklı ve güvende" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, bir çocuğun hayatını kurtardı - Son Dakika

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