AK Parti'nin 23. kuruluş yılı kutlandı - Son Dakika
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Yerel

AK Parti'nin 23. kuruluş yılı kutlandı

AK Parti\'nin 23. kuruluş yılı kutlandı

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, umudun, icraatın, geleceğin adının AK Parti olduğunu belirtti. Milletvekili Halil Eldemir ve il teşkilatının katılımıyla 23. yaşlarını kutladıklarını söyleyen Yıldırım, AK Parti'nin millete ve memlekete hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.

15.08.2024 12:16
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Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, umudun, icraatın, geleceğin adının AK Parti olduğunu belirtti.

Bilecik AK Parti İl Başkanlığı'nda AK Parti'nin kuruluşunun 23'üncü yılı kutlandı. Kutlamaya; Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe başkanları ve AK Parti teşkilatı katılım gösterdi. Başkan Yıldırım, yaptığı konuşmada "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek 23'üncü yıl kutlamasında net konuştu. Yıldırım sözlerinin devamında, "Milletvekilimiz Halil Eldemir ve il teşkilatımızın katılımıyla çatısı altında özveriyle ve kararlılıkla milletimize hizmet ettiğimiz, açtığı yolda aşkına koştuğumuz yuvamız, AK Parti'miz 23'üncü yaşını kutladık. Rabbimiz nice yıllarda yol ve dava arkadaşlarımızla birlikte milletimize, memleketimize hizmet etmeyi nasip etsin. Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti'nin 23. kuruluş yılı kutlandı - Son Dakika

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