AK Parti Sözcüsü Çelik: "'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması, yakın bölgemizin 'terörsüz bölge' hedefine ulaşmasını sağlayacaktır" - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması, yakın bölgemizin 'terörsüz bölge' hedefine ulaşmasını sağlayacaktır"

11.07.2025 14:05
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin 'terörsüz bölge' hedefine ulaşmasını sağlayacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin 'terörsüz bölge' hedefine ulaşmasını sağlayacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çelik, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ulaşılması ülkenin terörsüz bölge hedefine ulaşmasına sağlayacağını belirtti.

Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda PKK'nın silahları imha/teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti. Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığı güçlenerek ilerlemektedir. 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin 'terörsüz bölge' hedefine ulaşmasını sağlayacaktır. DEM Parti'nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, sürecin hedeflerine ulaşması için gösterilen hassasiyetler büyük katkı sağlamaktadır. Yüce Meclis'in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis'teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam etmektedir."

Paylaşımın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla ülkemize ve milli egemenliğimize dönük uzun yıllardır devam eden her türlü saldırı başarısız kılınmıştır. Bölücü terörün ülkemize dönük emellerine geçit verilmemiştir. Her zaman rahmetle ve şükranla andığımız şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan savunmasını eşsiz fedakarlıklarla yerine getirmesi sayesinde, 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkesi her şart altında korunmuştur. Gelinen aşamada 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK'nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesi olarak yürüyen bu sürecin amaçlarına ulaşması için, her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir. Terörü vekalet savaşlarının aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların habis siyasi projelerini bozacak olan irade 'Terörsüz Türkiye' iradesi ve bunun 'terörsüz bölge' anlayışına ilham kaynağı olmasıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Sözcüsü Çelik: ''Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması, yakın bölgemizin 'terörsüz bölge' hedefine ulaşmasını sağlayacaktır' - Son Dakika

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