AK Parti Yalova İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından Yalova Belediyesi ve İl Genel Meclisi adaylarının tanıtım programı gerçekleştirildi.
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Umut Güçlü, "Bu teşkilatın, bu davanın önünde her zaman belediye başkan adayı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi olarak illa birileri olacaktır. Bunların da bu görevde kalma süreleri bitecek. Yerine yeni kardeşlerimiz, yeni abilerimiz, yeni arkadaşlarımız gelecektir. Şunu asla ve asla unutmayalım. Bu dava biz varken var da, biz buradan indikten sonra yok değil. Biz bugün varız, yarın yokuz. Bu dava, bu siyasi hareket hayatın sonuna kadar devam edecek" dedi.
MHP İl Başkanı İhsan Güldoğan ise Türkiye'nin gelecek yüzyılına Cumhur İttifakı'nın damgasını vuracağını belirterek, "Cumhur İttifakı menfaatsiz ve karşılıksız bir şekilde çok gönülce, muhabbetçe liderlerimiz tarafından gelecek yüzyılın mührü vurularak kurulmuştur. Üreten belediyecilik ve gerçek belediyecilik anlayışıyla yola çıkarak, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapacağız" diye konuştu.
AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise tek amaçlarının millete hizmet etmek olduğunu dile getirerek, "Bizim için seçim süreçleri propaganda yaptığımız, kendi kuru sözlerimizi vatandaşlarımıza aktardığımız bir dönem değil. Milletimizden aldığımız ilhamla siyaset yapıyoruz. Cumhur İttifakı olarak pusulamızın adresi aziz milletimiz. Belde, ilçe ve il merkezinde her gittiğimiz kapıda 5 yıl boyunca hangi adımları atacağımızı, 5 yıl boyunca hangi hizmet ve eserlerle aziz kardeşlerimizi buluşturacağımız çalışma toplantıları olarak değerlendiriyoruz. Seçimlerin ardından bizler Ankara'da, şehrimizin hizmetleri için seferber edeceğiz. Belediye başkanı seçilecek arkadaşlarımız gece gündüz demeden tüm noktalarda, Cumhur İttifakı'nın değerleri ile yeni hizmetlerle buluşturacağız. 5 yıl boyunca yaptığımız tüm çalışmalar, önümüzdeki 5 yılın kararlılığını, duruşunu çok açık bir şekilde ortaya koyacak" ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından Yalova Belediyesi ve İl Genel Meclisi adayları sahneye çağrılarak tanıtıldı. - YALOVA
Son Dakika › Yerel › AK Parti Yalova İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
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