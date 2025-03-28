AK Parti Zonguldak İl Başkanı'ndan CHP'ye Sert Eleştiriler

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan: "Zonguldak'ta CHP'lilerin birbirlerini şikayet eden, ihbar eden açıklamalar görüyorum"

"Sokaklar sizin ama hizmet için verdiler"

ZONGULDAK - AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olan Zonguldak Belediyesinde de olmaya başladığı gibi görünüyor. Çünkü kendi birbirlerini şikayet eden, ihbar eden açıklamalar görüyorum. Resmen ihbardır" dedi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, yaptığı açıklamada CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Çağlayan, 2019 ve 2021 yıllarında Cumhuriyet Halk Partililerin şikayetiyle başlayan ve sonrasında derinleşen soruşturmalara değinerek, CHP'li isimlerin rüşvet, tehdit ve yolsuzluklarla anıldığını söyledi.

"Rüşveti alan da veren de CHP'li ama suçlu onlar değil"

Mustafa Çağlayan, "2019 ve 2021 yıllarında Cumhuriyet Halk Partililerin şikayetiyle başlamış, soruşturma derinleştirilmiş ve bu hale gelmiş. Her zaman söylüyoruz. Şu anda Zonguldak'ımızla da karşılaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili biri şikayet ediyor, bir tanesi ihbar ediyor, bir tanesi ses kaydı yayınlıyor, bir tanesi görüntüleri servis ediyor. Rüşveti alan CHP'li, tehdit eden CHP'li, isteyen CHP'li, veren CHP'li bir tek suçlu CHP'li değil kendilerine göre. Suçlu da CHP'li olmayanlar. Ama gün geliyor bakıyoruz ki yani Muş'tan. Muş'tan köhne bir bakkaldan 100 milyon liralık yaklaşık tatlı alımı yapmışlar. Ne zaman soruşturmadan 10 gün öncesinde" dedi.

"Sokakları kirletin, bağırın, çağırın, ona buna küfür edin diye vermediler"

CHP'li yöneticilerin halkı sokaklara çağırmasına tepki gösteren Çağlayan, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in halka hizmet etmek yerine partilerine çalıştığını belirtti. Çağlayan, "Vatandaşlarımızı, gençlerimizi özellikle sokaklara davet ediyorlar. Senin işin davet etmek değil. 'Sokaklar bizim diyorlar' meydanda. Evet sokaklar sizin ama sokaklar niye sizin? En son yerel seçimde sokakları temizleyin diye size verdiler. Sokakları güzelleştirin diye size verdiler. Sokakların altyapısını yapın diye size verdiler. Sokaklarda vatandaşlarımız takılıp düşmesin, rahatça yiyebilsin diye size verdiler. Sokakları kirletin, bağırın, çağırın. Ona buna küfür edin diye vermediler. Ne olduğunu bir önce bir anlayın. Siz Zonguldak hizmet etmekle görevli belediye başkanısınız. Ama Zonguldak'ın belediye başkanı olmanız gerekirken CHP'nin belediye başkanı olduğunuzu burada kanıtladınız" diye tepkisini sürdürdü.

"Ön seçim bile kandırmacaydı"

CHP'nin iç yönetiminde bile adaletsizlik olduğunu savunan Çağlayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzlukların örtbas edilmek istendiğini ileri sürdü. CHP'nin yaptığı ön seçimin şaibeli olduğunu vurgulayan Çağlayan, "CHP'ye çalıştınız, CHP'lileri sokağa davet ettiniz, yaşa oturdunuz, taşa oturdunuz. Meydanda oturacak yer bile ayarlamadınız insanlara. Üniversitenin oradan yürüyüşler başlattınız ki üniversiteleri gençleri provoke edelim. Emelinize de ulaşamadınız. Sonra da bir Cumhurbaşkanı adayı diye bir seçim yaptınız. Adına 'ön seçim' dediğiniz burada bile milleti kandırdınız. Ön seçim, seçim kurulu ile yapılır. Temayül yoklaması yaptınız. Oyu kimin attığı, kimin saydığı belli değil. Rakamlar verdiniz. Ama tek derdiniz şu, kendi belediyedeki kendi beceriksizliğinizi örtmek için İmamoğlu'nun yolsuzluklarına kendinize kılıf yaptınız. Bu şekilde de oyunda, oynaşta, parklarda gününüzü ve akşamlarınızı geçirdiniz" dedi.

"CHP, Zonguldak'ı yönetemiyor"

Mustafa Çağlayan, Zonguldak Belediyesi'nde CHP'li isimlerin birbirini suçladığını ve bunun da partinin yönetim krizini ortaya koyduğunu belirtti. Çağlayan, CHP'li yöneticilerin Zonguldak halkına hizmet etmek yerine parti içindeki çekişmelerle vakit kaybettiklerini dile getirerek, belediyenin kenti yönetmekte yetersiz kaldığını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olan Zonguldak Belediyesi'nde de olmaya başladığı gibi görünüyor. Çünkü birbirlerini şikayet eden, ihbar eden açıklamalar görüyorum. Resmen ihbardır. Kendi şahsi çıkarları için ifadesi, 'şahsi hangi çıkarlarda kimler bulundu' sorusunu getirir Zonguldak Belediyesi için. Bunu açıklayan kim? Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi. Suçladığı kişi kim? Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de aynı olmadı. CHP'li kurultayı için de aynı olmadı. Şikayet edenler yine CHP'li, birbirini suçlayanlar yine CHP'li. Zonguldak Belediye meclisinde de o açıklama eğer doğruysa basına verdikleri açıklama bu bizim sorunumuz değil. Bu gerçekten CHP'nin sorunudur. CHP yönetilemiyor. CHP'li Zonguldak Belediyesi'nin yönetilmediğini aşikare bir şekilde ortaya koymaktır."