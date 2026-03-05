Akaryakıtta uluslararası petrol ve döviz kuruna bağlı olarak ÖTV'de yüzde 75 oranında değişikliğe gidilebilecek - Son Dakika
Akaryakıtta uluslararası petrol ve döviz kuruna bağlı olarak ÖTV'de yüzde 75 oranında değişikliğe gidilebilecek

05.03.2026 00:54
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, akaryakıtta uluslararası petrol ve döviz kurlarına bağlı olarak özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 75 oranında değişikliğe gidilebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelen artış durumunda söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarının yüzde 75'i kadar azalış yapılmak suretiyle, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelen azalış durumunda ise özel tüketim vergisi tutarları gerçekleşen azalış tutarının yüzde 75'i kadar artış yapılmak suretiyle uygulanacak. - ANKARA

