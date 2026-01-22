Muğla'daki Akbük Sahili İçin "Koruma Amaçlı İmar Planı" Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
Muğla'daki Akbük Sahili İçin "Koruma Amaçlı İmar Planı" Çalışmaları Başlatıldı

22.01.2026 12:11  Güncelleme: 13:17
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 'Nitelikli Doğa Koruma Alanı' ve 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' statüsündeki Akbük Sahili için koruma amaçlı imar planı çalışmaları başlatıldı. Planla birlikte izinsiz yapıların kaldırılması ve ekolojik yapının korunması hedefleniyor.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde "Nitelikli Doğa Koruma Alanı" ve "Özel Çevre Koruma Bölgesi" statüsüne sahip olan Akbük Sahili için "Koruma Amaçlı İmar Planı" çalışmaları başlatıldı.

Doğal güzellikleri, turkuaz deniziyle bilinen, Menteşe'nin tek kıyısı Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük, her yaz binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası oluyor. "Nitelikli Doğa Koruma Alanı" ve "Özel Çevre Koruma Bölgesi" statüsüne sahip olan bölge, son yıllarda eski adı MUÇEV olan Kıyı Yönetimi ve Çevre AŞ tarafından sahillerin kiralanması, kaçak yapılaşma, kıyı işgalleri ve ücretli otopark uygulamaları nedeniyle sık sık gündeme gelmişti.

Bölgede yaşanan kaçak yapılaşma, kıyıların fiilen işgal edilmesi ve ücretsiz denize erişimin kısıtlanması, bölge sakinleri ile sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açmış, yurttaşlar çeşitli eylemler düzenlemişti.

Akbük Sahili için uzun süredir beklenen adım atıldı. Menteşe Kaymakamlığı tarafından "Koruma Amaçlı İmar Planı" çalışmaları başlatıldı. Çalışmayla sahildeki izinsiz yapıların kaldırılması ve ekolojik yapının korunması amaçlanıyor. Planın Mayıs ayında askıya çıkarılması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından uygulamaya geçilmesi öngörülüyor.

Öte yandan 2025 yılı içerisinde Menteşe Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, mühürlenen 262 kaçak yapı belediye ekiplerince, 160 kaçak yapı ise mal sahipleri tarafından yıkıldı. Yapılan denetimlerde ruhsatsız olduğu tespit edilen 60 yapının da ilgili mevzuat çerçevesinde ruhsatlandırıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Menteşe, Muğla, Çevre, Yerel

