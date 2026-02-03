Akçaabat Belediyesi'nden Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği

Trabzon'un Akçaabat ilçe belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını artırdı. Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak dar gelirli vatandaşlara kumanya desteği sağlanırken, başvuruların değerlendirilmesinin ardından uygun görülen vatandaşların belediye kartlarına bakiye yükleniyor. Vatandaşlar Ramazan kumanyalarını yüklenen bakiye ile temin edebiliyor.

Ramazan ayı boyunca devam eden uygulama kapsamında sosyal yardım başvuruları değerlendirilerek uygun görülen vatandaşlara destek sağlanıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, kartlarına yüklenen bakiye ile iftarlık ve sahurluk temel gıda ürünlerinin yer aldığı kumanyalarını kolaylıkla alabiliyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ramazan ayının toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendiren bir dönem olduğunu belirterek "Ramazan ayı; bereketin, paylaşmanın ve gönüllerin birbirine daha sıkı bağlandığı müstesna bir dönemdir. Bu ayda hemşehrilerimizin yanında olmak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak bizler için bir sorumluluk olduğu kadar gönülden bir vazifedir. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından kartlara yüklenen bakiye ile Ramazan kumanyalarını temin etmelerini sağlıyoruz. Böylece Ramazan'ın bereketini paylaşmış oluyoruz" dedi.

Başkan Ekim, belediyenin sosyal destek çalışmalarının sadece Ramazan ayıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sadece Ramazan ayında değil yılın tamamında ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanındayız. Bazen bir alışveriş kartı, bazen sıcak yemek desteğiyle sessiz sedasız, kimseyi incitmeden ve rencide etmeden gerekli yardımları ulaştırıyoruz. Amacımız; paylaşmak, dayanışmak, gönüllere dokunmak ve hiçbir vatandaşımızı yalnız hissettirmemektir."

Başkan Ekim, Ramazan ayı boyunca kumanya desteğinin devam edeceğini, sosyal destek çalışmalarının ise yıl içinde ihtiyaçlara göre düzenli şekilde sürdürüleceğini sözlerine ekledi. - TRABZON