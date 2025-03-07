Akçaabat'ta Arıcılık Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Akçaabat'ta Arıcılık Semineri Düzenlendi

Akçaabat\'ta Arıcılık Semineri Düzenlendi

Akçaabat'ta düzenlenen arıcılık seminerinde, arıcılığın önemi, arı ürünlerinin faydaları ve sektörün sürdürülebilirliği gibi konular ele alındı. Seminerde uzmanlar, arıcılığın ekosistem için kritik rolünü vurguladı.

07.03.2025 13:55  Güncelleme: 14:02
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Akçaabat'ta arıcılık semineri gerçekleştirildi. Akçaabat Belediyesi, Akçaabat Ziraat Odası ve Akçaabat Bal Üreticileri Birliği Başkanlığı iş birliğiyle Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, arıcılığın önemi ve sektördeki yenilikler ele alındı.

Seminerin konuşmacıları arasında yer alan Prof. Dr. Sevgi Kolaylı ve Prof. Dr. Aslı Özdemir Özkırım, arı yetiştiriciliği, arı hastalıkları ve arı ürünlerinin faydaları hakkında değerli bilgiler paylaştı. Yaklaşık 100 arıcının katıldığı seminerde, bal çeşitlerinin faydaları, coğrafi işaretli ürünlerin önemi ve arıcılığın sürdürülebilirliği gibi konulara da değinildi. Seminerde konuşan uzmanlar, arıcılığın yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda ekosistem için hayati bir rol oynadığını belirtti. Arıların ekolojik dengeyi korumadaki kritik rolü vurgulanarak, bilinçli arıcılığın önemine dikkat çekildi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de seminerde bir konuşma yaparak, ilçenin tarım ve hayvancılıkta öncü konumda olduğunu belirtti. Başkan Ekim, "Akçaabat'ta arıcılığın geleceğini inşa etmek ve arıcılarımıza destek olmak için yanlarında olacağız. Bu tür etkinlikler, sektörü güçlendirmek ve üreticilerimizi bilinçlendirmek adına büyük önem taşıyor" dedi.

Kaliteli ve sağlıklı bal üretimi destekleniyor

Seminer çerçevesinde, arı hastalıklarının önlenmesi, bal çeşitlerinin sağlık açısından faydaları ve coğrafi işaretli ürünlerin üreticilere sağladığı avantajlar detaylı bir şekilde anlatıldı. Akçaabat'ın kaliteli ve sağlıklı bal üretimi potansiyeline sahip olduğu vurgulanarak, bölgenin ulusal çapta tanınırlığının artırılması gerektiği ifade edildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akçaabat'ta Arıcılık Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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