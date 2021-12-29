Akçakale'de gençlerin hayali gerçekleşiyor - Son Dakika

Akçakaleli gençleri mutlu ve başarılı bir geleceğe hazırlamayı önemli bir hizmet ve görev olarak gören Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, eğitime destek vermeye devam ediyor.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda Yalçınkaya'nın talimatları, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve halk eğitim merkezinin de desteği ile Akçakale Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde iki yıl önce açılan üniversiteye hazırlık kurslarına öğrencilerin yoğun ilgisi sürüyor. Üniversiteye hazırlanan lise mezunu ve 12'nci sınıfa giden yaklaşık 100 öğrenciye sözel ve sayısal bölümler olmak üzere; matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türk Dili ve Edebiyatı branşlarında alanında uzman 12 öğretmen tarafından dersler veriliyor. Alan derslerinin yanı sıra etüt salonunda soru çözümü, soru-cevap saatleri ve haftada 2 defa deneme sınavları yapılıyor. Haftanın 7 günü açık olan gençlik merkezinde, 75 kişilik etüt merkezi, 6 adet derslik, bir kütüphanenin yanı sıra öğrenciler için sosyal aktivite alanı, tenis masası, langırt, tabu, satranç ve dama gibi oyunlar da bulunuyor. Ücretsiz uzman klinik psikolog tarafından psiko-destek, yaşam ve eğitim koçluğu da verilen merkezde bugüne kadar 24 öğrenciyi hayallerine kavuşurken şuan hayalleri için kursta eğitim gören öğrenciler de duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerden Hatice Öztürk, "Bize bu olanakları sağlayan Akçakale Belediye Başkanı Sayın Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelmemizin en önemli nedeni evde bulamadığımız atmosferi burada buluyoruz. Biz çok güzel bir şekilde burada hazırlanıyoruz. Belediye başkanımız bize bu imkanları çok iyi bir şekilde bizlere sunuyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Hiçbir şey eğitimden daha önemi olamaz"

Yalçınkaya da konuya dair yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz günden beri Akçakale'nin en büyük sorununun eğitim olduğunu gördük. Hiçbir şey eğitimden daha önemli olamaz. Dershanemiz 2 yıldır faaliyettedir. Bu kurslarda çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımızın Türkiye'deki marka üniversitelere göndermenin çabası içindeyiz. Hem dershaneye destek hem de öğrencilerimize hem velilerimize destek amacıyla belediye olarak bu gayreti gösteriyoruz. Bu konuda öğretmen, öğrenci, anne, baba bunları bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Çocuklarımızın yanında olursak bunların başarısını engelleyecek hiçbir şey yoktur" diye konuştu. - ŞANLIURFA