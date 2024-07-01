Akçakoca'da düzenlenen yağlı direk yarışmasının galibi belli oldu - Son Dakika
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Akçakoca'da düzenlenen yağlı direk yarışmasının galibi belli oldu

Akçakoca\'da düzenlenen yağlı direk yarışmasının galibi belli oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan yağlı direk yarışmasında Recep Sarımehmet birinci oldu. Yarışmada dereceye giren isimlere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.

01.07.2024 18:50  Güncelleme: 18:53
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde düzenlenen yağlı direk yarışmasının galibi Recep Sarımehmet oldu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kutlandı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın önemine değindiği konuşmalarında, etkinliklere katılan herkese teşekkür edildi. Konuşmaların ardından yapılan yarışmalarda yüzmede kızlarda Eylül Berna Gündoğdu ve Sevda Gül, erkeklerde Batuhan Serhat Geçti, Celal Semih Yanmaz, Eren Sami ve Erol Yılmaz birinci oldu. Tekli sandalda Cihan Yılmaz birinci olurken, 2'li, 3'lü ve 4'lü tekne yarışlarında Karaburun Gençlik birinci oldu. Halat çekme yarışmasının galibi ise Beşyol Gençlik kazandı. Vatandaşların en çok ilgisini çeken yarışma ise yağlı direğe tırmanma oldu. Onlarca kişi direğe tırmanarak bayrağı almaya çalışırken, Recep Sarımehmet 3'üncü denemesinde bayrağı alarak yarışmanın galibi oldu. Derece elde eden isimlere protokol üyeleri çeşitli hediyeler vererek Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşku ile kutlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Akçakoca'da düzenlenen yağlı direk yarışmasının galibi belli oldu - Son Dakika
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