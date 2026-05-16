Akçakoca\'da KKYDP Bilgilendirme Toplantısı

DÜZCE (İHA) – Akçakoca'da düzenlenen KKYDP bilgilendirme toplantısında, 17'nci etap proje konuları, başvuru şartları ve tasarruflu sulama sistemlerine yönelik destekler üreticilere anlatıldı.

Akçakoca'da, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müdürü Esra Uzun da katıldı. Düzenlenen programda üreticilere, KKYDP 17'nci etap proje konuları hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca başvuru şartları, destekleme süreçleri ve projelerden yararlanma kriterleri katılımcılarla paylaşıldı. Toplantıda özellikle tarımsal üretimde verimliliği artırmayı hedefleyen tasarruflu sulama sistemleri destekleri üzerinde duruldu. Yetkililer, modern sulama yöntemlerinin hem su tasarrufu sağladığını hem de üretim maliyetlerini düşürerek çiftçilere önemli avantaj sunduğunu ifade etti. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, destek programına ilişkin merak edilen sorular da yanıtlandı. KKYDP başvurularının 12 Haziran 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. - DÜZCE