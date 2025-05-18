Akçakoca, Konuralp Uluslararası Film Festivali'ne Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Akçakoca, Konuralp Uluslararası Film Festivali'ne Ev Sahipliği Yaptı

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Düzce'de bu yıl ilk kez düzenlenen Konuralp Uluslararası Film Festivali'nin önemine değinerek, sanat ve kültürün yaşam için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Gelecekte müzik festivalleri düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

18.05.2025 15:45  Güncelleme: 17:27
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Haber: Hilal SOLMAZ

(DÜZCE) - Akçakoca, bu yıl ilk kez düzenlenen Konuralp Uluslararası Film Festivali'nin önemli destekçilerinden ve ev sahiplerinden biri oldu. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "Sanat yoksa hayat eksik kalır. Yemek yemek, su içmek gibi bir ihtiyaç aslında. Özellikle üniversite gençliğine sahip bir şehirde bu festivaller büyük değer taşıyor. Yaşamın tadı, sanatla tamamlanıyor. Önümüzdeki yıllarda müzik festivali düzenlemek istiyoruz" dedi.

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, ANKA haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Başkan Albayrak, Düzce'nin, bu yıl ilk kez düzenlenen Konuralp Uluslararası Film Festivali'ne ev sahipliği yaptığnın hatırlatılması üzerine, festivalin ana merkezlerinin Akçakoca ve Düzce olduğunu belirtti. Albayrak, "Düzce aslında kabuğunu kırmakta olan bir şehir. Son yıllarda özellikle turizm alanında büyük bir atılım içinde. Bu atılım, doğal olarak kültür ve sanatı da beraberinde getiriyor. Akçakoca zaten Türkiye'nin ilk turizm kentlerinden biri ve güçlü bir turizm altyapısına sahip. Sayın Valimizle ve yerel toplumun dinamikleriyle uzun süredir bu konular üzerine çalışıyoruz. Düzce'ye bu tür festivallerin çok yakışacağını düşündük" diye konuştu.

Düzce'de ciddi bir toplumsal dönüşüm yaşandığını, özellikle üniversitenin etkisiyle genç bir nüfusun ortaya çıktığını, bunun da kültürel çeşitliliği artırdığını anlatan Albayrak, "Sanata, kültüre ve turizme büyük bir ilgi var. Örneğin, burada kış boyunca klasik müzik konserleri ve tiyatrolar dolup taşıyor. Bu, halkın sanata olan özleminin açık bir göstergesi. Bu festival bizim için çok önemli bir başlangıçtı. Düzce'nin daha modern, daha çağdaş bir kimlikle anılması için bir çıkış noktası. Bu değişimi gelecek yıllarda herkes daha net görecek" değerlendirmesini yaptı.

Düzce'nin en büyük ilçesi Akçakoca'nın, turizm geçmişinin güçlü olduğunu belirten Başkan Albayrak, "50'li, 60'lı, 70'li yıllarda Avrupa'dan gelen turistlerle büyüyen bir şehir. Bu da toplumu etkileyip dönüştürmüş" dedi.

"Akçakoca'da klasik müzikten caza, her tür etkinliğe açık bir halk var"

Akçakoca'da 2009'da kazandığı belediye başkanlığını, yıllar sonra yerel seçimde tekrar kazandığını anlatan Albayrak, şunları söyledi:

"Belediye başkanlığım döneminde Uluslararası Akçakoca Kültür ve Sanat Festivali'ni düzenledik. 17 kez gerçekleştirdik, 18'incisini de yapacağız. Bir süre ara vermek zorunda kaldık ama tekrar başlıyoruz. Tabii son dönemde tasarruf genelgeleri sebebiyle bazı zorluklar yaşanıyor, ancak planlarımız sürüyor. İş insanlarımızdan, sponsorlarımızdan ciddi destek alıyoruz. Bugüne kadar hiç sıkıntı yaşamadık. Ciddi bütçelerle, dünyanın dört bir yanından sanatçılar getirdik. Canlı yayın yapan kanallar bile oldu.

Sanat yoksa hayat eksik kalır. Yemek yemek, su içmek gibi bir ihtiyaç aslında. Özellikle üniversite gençliğine sahip bir şehirde bu festivaller büyük değer taşıyor. Yaşamın tadı, sanatla tamamlanıyor. Önümüzdeki yıllarda müzik festivali düzenlemek istiyoruz. Üniversitelerle işbirliği içindeyiz. Akçakoca'da klasik müzikten caza, her tür etkinliğe açık bir halk var. Gelecekte çok daha nitelikli kültür sanat festivalleri düzenleyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akçakoca, Konuralp Uluslararası Film Festivali'ne Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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