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Akçakoca'ya 50 Yataklı Devlet Hastanesi İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Akçakoca'ya 50 Yataklı Devlet Hastanesi İnşa Ediliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesine yapılacak olan 50 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı başladı. Hastane, bölgeye hitap edebilecek özelliklere sahip olacak.

Akçakoca\'ya 50 Yataklı Devlet Hastanesi İnşa Ediliyor
20.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 11:58
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesine yapılacak olan 50 yataklı Devlet Hastanesi inşattı yüklenici firma ile atılan imzaların ardından yer teslimi yapılarak alanda çalışmalar başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine 50 yataklı devlet hastanesi yapılıyor. Akçakoca'nın Kapgirli Mahallesinde yapılacak hastane için yer teslimi geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Yer tesliminin ardından firma sahada çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler temel atmak için kazı çalışmalarını sürdürüyor.

22 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastane inşattı 500 günde teslim edilecek ve sadece Akçakoca ilçesine değil bölgeye de hitap edebilecek özelliklerde olacak.

Hastanenin yoğun bakım ve son teknoloji özelliklerine sahip donanımlı cihazları ile hizmet vermesi planlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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