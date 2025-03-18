Akciğer Kanseri İçin Bilimsel Toplantı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi ve Türk Toraks Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi Mart Ayı Bilimsel Toplantısı", Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İbni Sina Kampüsü Tıp Fakültesi Doç. Dr. Şebnem Kargı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türk Toraks Derneği Şube Başkanı Prof. Dr. Mertol Gökçe, akademisyenler, uzmanlar ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuşmasının başında Batı Karadeniz'in Sağlık Üssü Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bölgesinde göz dolduran BEUN'un sağlık alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla ulusal ve uluslararası camiada önem arz eden bir konumda olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi Mart Ayı Bilimsel Toplantısı'nın oldukça önem arz ettiğini belirterek, "Bugün burada çok değerli bilim insanlarımızla bir araya gelerek, şehrimizin önemli sağlık sorunlarından biri olan akciğer kanserinin tedavi ve çözüm süreciyle ilgili yenilikçi yaklaşımları paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Şehrimiz başta kömür madenciliği gibi farklı etmenlerden dolayı oluşabilecek solunum yolu hastalıklarına bağlı ölüm oranlarında, ne yazık ki üst sıralarda yer almaktadır. Özellikle akciğer kanserinin şehrimizde yaygın görülen hastalıklardan biri olması nedeniyle Üniversitemiz bu alanda 3. basamak referans merkezi olarak kritik bir rol üstlenmektedir. Bundan dolayı bizler, bölgemizde yüksek risk oluşturan hastalıklar için alanında donanımlı bilim insanlarımızla hastaların yaşam kalitesini artırmak için son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu gelişmeler ışığında hastalarımıza doğru ve etkili tedavi yöntemleri sunarak onların nitelikli sağlık hizmetleri almaları için var gücümüzle çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin akciğer kanserinin tedavi sürecinde önemli bir referans merkezi olarak rol üstlendiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Özölçer, "Torasik Onkoloji Konseyleri ve multidisipliner yaklaşımlar sayesinde, hastalarımıza en güncel ve kapsamlı tedavi hizmetini sunuyoruz. Bu kapsamda bugün düzenlenen etkinlikte, hastalığın tanı ve tedavi sürecinde yapay zeka gibi uygulamaların sunacağı katkıların değerlendirilecek olması oldukça kıymetlidir. Bizler, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, sağlık alanındaki gelişmelere her daim kararlılıkla katkıda bulunmayı, toplum sağlığına dair önemli çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmasının ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etti. Belge takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Açılış töreninin son bulmasının ardından, moderatörlüğünü BEUN Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Tor'un, oturum başkanlığını ise Prof. Dr. Tor ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mertol Gökçe'nin yaptığı toplantıda, akciğer kanserinin güncel TNM sınıflandırılması ve torasik onkolojide yapay zeka uygulamaları gibi konular ele alındı. - ZONGULDAK