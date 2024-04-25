Akdeniz Belediyesi, vergi ödemeleri için ek hizmet noktaları açacak - Son Dakika
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Yerel

Akdeniz Belediyesi, vergi ödemeleri için ek hizmet noktaları açacak

Akdeniz Belediyesi, vergi ödemeleri için ek hizmet noktaları açacak

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vergi ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla Karacailyas ve Huzurkent'te bulunan veznelerini de açık tutacak.

25.04.2024 12:18  Güncelleme: 12:21
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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilk taksit dönemi 31 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek 'Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergileri'ni ödemek isteyen vatandaşlar için merkez binanın yanı sıra Karacailyas ve Huzurkent'te bulunan veznelerini de açık tutacak.

Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin 2024 yılı 1'inci taksit ödemeleri, 31 Mayıs 2024 tarihinde sona eriyor. Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olası yığılmaları önlemek ve vatandaşların zor durumda kalmaması amacıyla gerekli hazırlıkların yapıldığı belirtilerek; vergi mükellefi olanların söz konusu vergi ödemelerini son güne bırakmamaları hatırlatıldı.

Karacailyas ve Huzurkent vezneleri de açık olacak

Akdeniz Belediyesi merkez binası veznelerinin yanı sıra, ilçeye bağlı Huzurkent ve Karacailyas'ta da ödeme veznelerinin açılarak borcunu ödemek isteyen vatandaşlara hizmet verdiği kaydedilen açıklamada, böylece kent merkezine uzak olanların vergi ödemelerini kolaylıkla yapabilecekleri ifade edildi. Huzurkent ve Karacailyas'ta bulunan vezneler de emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar için 31 Mayıs 2024 Cuma gününe dek mesai saatleri içerisinde hizmet verecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdeniz Belediyesi, vergi ödemeleri için ek hizmet noktaları açacak - Son Dakika

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