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Akdeniz Belediyesi, Yaşlı Vatandaşları Sağlık Kontrolünden Geçiriyor - Son Dakika
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Akdeniz Belediyesi, Yaşlı Vatandaşları Sağlık Kontrolünden Geçiriyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yaş almış vatandaşları sağlık kontrolünden geçirerek destek oluyor. Evde bakım ve temizlik hizmetlerinin yanı sıra sağlık hizmeti de sunan belediye, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

Akdeniz Belediyesi, Yaşlı Vatandaşları Sağlık Kontrolünden Geçiriyor
20.12.2023 - 11:33,  Güncelleme: 11:58
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Sosyal etkinliklerden sağlık hizmetlerine, ulaşımdan barınma ve gıdaya kadar pek çok alanda yaş almış vatandaşların yanında olan Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, söz konusu vatandaşları periyodik olarak sağlık kontrolünden de geçiriyor.

Akdeniz Belediyesi, ilçe genelindeki yaş almış vatandaşlara, evde bakım ve temizlik hizmetlerinin yanı sıra, sağlık hizmeti de sunuyor. Kadın ve Aile Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülen vatandaşlar, burada genel sağlık kontrolünden geçiriliyor. Söz konusu hizmetten memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a ve personellerine teşekkürlerini iletti.

İhsaniye Mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Türkan Kahraman, Akdeniz Belediyesinin evde temizlik ve bakım hizmetlerinden faydalandıklarını söyleyerek, "Bugün de onlar sayesinde genel sağlık kontrolünden geçtik. Çok mutlu oldum çok sevindim. Bu sayede önemli bir hastalığımın olup olmadığını anladım, içim rahat etti. Başkanıma çok teşekkür ediyor, sürekli olarak başımızda görmek istiyorum" dedi.

72 yaşındaki Kemal Çelik ise ilk defa böyle bir başkan gördüklerini belirterek, "Bizim mahallenin temizliğini her şeyini dört dörtlük yapıyorlar. Sadece belediyecilik hizmeti değil, böyle sağlık hizmeti almamıza da yardımcı oluyorlar. O nedenle başkanımıza çok çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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