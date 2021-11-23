Üye Girişi
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği - Son Dakika

Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği

23.11.2021 10:46
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla renkli bir etkinliğe imza atı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla renkli bir etkinliğe imza atı. Etkinlikte çocuklar, halk oyunları, müzik ve tiyatro gösterileri ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çay Mahallesi Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve başkan yardımcıları, birim müdürleri, Çay Mahallesi Muhtarı Ahmet Akyol, veliler ile çok sayıda çocuk katıldı. Renkli ve eğlenceli geçen etkinlikte, Başkan Gültak, mahalleli kadınlar ve çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Gültak, dünyanın birçok ülkesinde çocuk haklarının ihlal edildiğini belirterek, "Kendi bölgemizde de çocuklarımız yeteri kadar imkanlara sahip değil. Özellikle annelerin, aday olduğumda benden istekleri vardı. Mahallelerimizde havuz yok dediniz; 2019'da havuz getirdim. Yakında Yılmaz Güney Gençlik Merkezi bitecek. Orada Akdeniz'in ilk yarı olimpik havuzu olacak. Çocuklarımız yazın kendi havuzlarında yüzecek. Kız çocuklarımız için misafirhane yapıyoruz. Bir de gençlerimizin ders çalışmaları için muazzam ortamlar yapıyoruz" dedi.

Çocukların eğitimine özel önem verdiklerinin altını çizen Gültak, "Her yıl içinizden bazılarınızı Silifke'ye kamplara götürüyoruz. Ayrıca gökdelenin 29'uncu katını komple etüt merkezi yaptık. Üniversiteye hazırlanan gençlerimiz varsa Kültür Müdürlüğümüze başvurabilirler. Tüm dersler mevcut ve ücretsiz, çünkü biz gençlerimizin okumasını istiyoruz. Buradaki çocuklarımızı da hazırlayıp en iyi üniversiteleri kazanmalarını sağlamalıyız. Evlatlarımızın aileleri ve ülkelerine faydaları olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ailenin mutlu olmadığı yerde toplum da mutlu ve huzurlu olamaz"

'Bu mahallelerde bir insanlık dramı yaşanıyor ve ben çözmeye geliyorum' diyerek söz verdiğini anımsatan Gültak, "Sözümde de duruyorum. Çocuklara ve kadınlara önem veriyorum. TOKİ'den sonra çocuklarımızı daha temiz bir şekilde yaşatacağınız alanlar olacak. Ailenin mutlu olmadığı bir yerde toplumun mutlu olmasını bekleyemeyiz. Buradaki çocuklar dezavantajlı bölgelerde olduğu için onlara elbette daha fazla önem veriyoruz; çünkü buradaki barışın, huzurun, kardeşliğin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Toplumun eğitim seviyesinin önemine de vurgu yapan Gültak, "Göreve geldiğimizden bu yana aile olgusunu hep önemsedik. Özellikle Akdeniz'in kadınlarına çok fazla önem gösteriyoruz. Zira yıllarca birçok şeyden geri kalmışlar; ezilmiş ve ötelenmişler. Uzmanlarımız, mahalle kahvehanelerinde, şiddet ve aile içi iletişim konusunda erkeklere ders veriyor, çünkü şiddete uğrayan kadınlar, şiddeti yapanlar ise erkekler" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği

Çocuk Hakları Günü, 20 Kasım, Akdeniz, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyayı ayağa kaldıran istihbarat raporu: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:47 Dünyayı ayağa kaldıran istihbarat raporu: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın 07:36 Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık

Son Dakika Haberleri
11:47 Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur
11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
11:32 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!
11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır
11:20 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar
11:15 Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı
11:11 Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
11:09 Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!
11:01 Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler
11:01 Doğanın mucizevi canlıları: Arılar!
Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur         
11:48
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
5 bin 300 liralık atkısıyla gündem olan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla gündem olan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:29
Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'ın "Aktör kumaşı zayıf" sözlerine yanıt: Beni sahnede izlesin Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'ın "Aktör kumaşı zayıf" sözlerine yanıt: Beni sahnede izlesin         
11:10
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 11:55:47. #1.13#
SON DAKİKA: Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement