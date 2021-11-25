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Akdeniz Belediyesine ilaç gibi destek: Sokaktaki canlar dostlara 2 ton mama - Son Dakika

Akdeniz Belediyesine ilaç gibi destek: Sokaktaki canlar dostlara 2 ton mama

25.11.2021 16:26
Akdeniz Belediyesine ilaç gibi destek: Sokaktaki canlar dostlara 2 ton mama

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesine ilaç gibi bir destek geldi.

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesine ilaç gibi bir destek geldi. HAYTAP ve bir mobil alışveriş uygulamasının başlattığı kampanyayla toplanan 100 bin tona yakın mamadan 2 ton köpek maması Akdeniz Belediyesine gönderildi. Mamalar, sokakta yaşayan can dostların beslemelerinde kullanılmaya başlandı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve bir mobil alışveriş uygulamasının işbirliğinde başlatılan kampanya ile 6 yılda 100 bin tona yakın mama toplandı. Toplanan mamalar, Türkiye'nin dört yanında sokak, barınak ve ormanlarda yaşayan hayvanların beslenmelerinde kullanılmak üzere farklı illere yollandı. HAYTAP ile mobil alışveriş uygulaması, sokakta yaşayan canlar için toplanan bu mamalardan 2 tonunu Akdeniz Belediyesine de gönderdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, HAYTAP ve mobil alışveriş uygulamasının sokakta yaşayan canlar için başlatmış olduğu örnek ve büyük proje sayesinde toplanan 2 ton köpek mamasını, gönüllü hayvanseverler ile birlikte Diyarbakır Dicle Üniversitesinden teslim aldıklarını ifade etti. Örnek proje dolayısıyla iki kuruma teşekkür eden Başkan Gültak, "Önümüz kış; soğuk ve yağışlı günler başladı. Bu destek, sokakta yaşayan canlarımıza adeta ilaç gibi gelecek. Mamaları teslim alır almaz, hemen kırsal bölgelerimizde beslemeler yaptık. Ayrıca besleme yapan gönüllü hayvanseverlerimize de gelen mamalardan teslim ettik" dedi.

Akdeniz Belediyesi, sokak hayvanlarını besliyor, onlar için kulübeler yapıyor

Gültak, önümüzdeki günlerde yine gönüllülere birlikte kent merkezi ve kırsal kesimlerde beslemeye devam edeceklerini kaydederek, "Dünyamızı ve hayatımızı renklendiren canlarımıza, imkanlarımız yettiğince destek olmaya, özellikle bu zorlu ve soğuk günlerde beslenmeleri ve barınmaları için destek vermeye devam edeceğiz. Belediye olarak bizler de sokakta yaşayan canlarımız için kulübeler üretiyor ve ilçemizin farklı noktalarına yerleştiriyoruz. Ayrıca, kendi imkanlarımız ve gönüllülerin desteğiyle beslenmelerine yardımcı oluyoruz. HAYTAP ve mobil alışveriş uygulamasına, hem bu anlamlı proje hem de Mersinde yaşayan canlarımızı unutmadıkları için teşekkür ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan tek ricamız, kapılarının önüne bir kap mama ve su koymalarıdır. Dünyamızı paylaştığımız canlarımızı korumak ve sevmek hepimizin insani ve vicdani görevidir" diye konuştu. - MERSİN

Akdeniz Belediyesine ilaç gibi destek: Sokaktaki canlar dostlara 2 ton mama
Akdeniz Belediyesine ilaç gibi destek: Sokaktaki canlar dostlara 2 ton mama
Akdeniz Belediyesine ilaç gibi destek: Sokaktaki canlar dostlara 2 ton mama
Akdeniz Belediyesine ilaç gibi destek: Sokaktaki canlar dostlara 2 ton mama
Akdeniz Belediyesine ilaç gibi destek: Sokaktaki canlar dostlara 2 ton mama

Hayvan Hakları Federasyonu, Akdeniz, Mersin, İlaç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akdeniz Belediyesine ilaç gibi destek: Sokaktaki canlar dostlara 2 ton mama - Son Dakika


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