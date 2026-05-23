Akdeniz Belediyesi bayram süresince sahada olacak
23.05.2026 16:31  Güncelleme: 16:32
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı. Şener, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak çalışanlara teşekkür etti.

Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaşma programında bir araya geldi.

Akdeniz Belediyesi makam katında düzenlenen programa belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Programda personelle tek tek tokalaşan Başkan Vekili Şener, çalışanların Kurban Bayramını kutladı.

Samimi atmosferde gerçekleşen programda konuşan Şener, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, belediye personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şener, "Akdeniz ilçemize ve hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak adına büyük bir gayretle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Paylaşmanın, dayanışmanın ve hoşgörünün ön plana çıktığı Kurban Bayramına ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Tüm personelimizin ve ailelerinin bayramını kutluyorum" dedi.

Öte yandan Akdeniz Belediyesinin, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu ve temiz bir ortamda bayram geçirebilmesi amacıyla zabıta müdürlüğü, fen işleri müdürlüğü, çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ile park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerinin sahada görev yapmaya devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

