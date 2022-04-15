Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor

15.04.2022 10:33
Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve şiddete karşı toplumun her kesiminde bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla uzmanların desteğiyle yürütülen eğitim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve şiddete karşı toplumun her kesiminde bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla uzmanların desteğiyle yürütülen eğitim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 'şiddete sıfır tolerans' ilkesi ile ilçe sınırlarında bulunan mahallelerde, erkeklere yönelik kadına şiddetle mücadele eğitimi vererek farkındalık oluşturan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bu kez de resmi kurumlarda çalışan erkek personele eğitim vermeye başladı. Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde toplumsal bilinç oluşturmak ve bu konudaki farkındalığı yükseltmek amacıyla hizmet ve projelerini sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İlçe Emniyet, İlçe Tarım, İlçe Sağlık, Gençlik-Spor ve Akdeniz Tapu Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışan erkek personele, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verdi.

Ulusal eylem planı anlatıldı, şiddetin sonuçlarına dikkat çekildi

Eğitimlerde, psikologlar ile Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinden gelen polis memuru tarafından katılımcılara kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Ulusal Eylem Planı' hakkında bilgilendirme yapıldı. Sunumlarda ayrıca aile içi şiddet, şiddetin türleri, kültürel ve ekonomik kökleri, cezai sonuçları ve mağdurların hakları konularında katılımcılara bilgiler verildi.

Resmi kurum ve kahvehane söyleşileri sürecek

Akdeniz Belediyesinin 'şiddete sıfır tolerans' ilkesi ile 'Biraz sohbet çokça farkındalık projesi' çerçevesinde, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin oluşturulması, farkındalık ve duyarlılığın arttırılmasına yönelik eğitimleri, resmi kurumlar ile mahalle kahvehanelerinde devam edecek. - MERSİN

Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor

YORUMLAR
500
Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursiyeri Mersin il birincisi oldu Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursiyeri Mersin il birincisi oldu Akdeniz'de sokak ve parklarda yenileme çalışması yapıldı Akdeniz'de sokak ve parklarda yenileme çalışması yapıldı

Hisarcık, Akdeniz, gençlik, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu
10:22 Beşiktaş'a Burak Yılmaz çalımı! Galatasaray bombayı patlattı
10:19 Abdurrahman Dilipak'tan "uyuşturucu baronu" fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk!
10:08 Görenler gözlerine inanamadı! Trafikte yol alan çocuk sürücü korkuttu
10:07 Herkes onun kim olduğunu merak ediyor! Bursa'daki gizemli hayırsever bu sefer de 100 bin liralık ilaç borcu ödedi
10:06 Ahmet Davutoğlu soruya çok sinirlendi, Binali Yıldırım'a gönderme yaptı: İsteseydim benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım
09:57 Miss Turkey güzeli soluğu karakolda aldı! 1,5 yaşındaki kızıyla arkadaşının şiddetine maruz kalmış
09:56 Genç kızı kaçırıp rezidansta cinsel istismarda bulunmuşlardı! Bir başka mağdur daha yaşadığı dehşeti anlattı
09:53 Karların erimesi kurumaya yüz tutmuş Gökçedere Göleti'ni yeniden doldurdu!
09:50 Rıza Çalımbay takımdan gidiyor mu? Sivasspor'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 10:41:32. #1.11#
SON DAKİKA: Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement