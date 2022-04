Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor - Son Dakika

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve şiddete karşı toplumun her kesiminde bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla uzmanların desteğiyle yürütülen eğitim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 'şiddete sıfır tolerans' ilkesi ile ilçe sınırlarında bulunan mahallelerde, erkeklere yönelik kadına şiddetle mücadele eğitimi vererek farkındalık oluşturan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bu kez de resmi kurumlarda çalışan erkek personele eğitim vermeye başladı. Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde toplumsal bilinç oluşturmak ve bu konudaki farkındalığı yükseltmek amacıyla hizmet ve projelerini sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İlçe Emniyet, İlçe Tarım, İlçe Sağlık, Gençlik-Spor ve Akdeniz Tapu Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışan erkek personele, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verdi.

Ulusal eylem planı anlatıldı, şiddetin sonuçlarına dikkat çekildi

Eğitimlerde, psikologlar ile Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinden gelen polis memuru tarafından katılımcılara kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Ulusal Eylem Planı' hakkında bilgilendirme yapıldı. Sunumlarda ayrıca aile içi şiddet, şiddetin türleri, kültürel ve ekonomik kökleri, cezai sonuçları ve mağdurların hakları konularında katılımcılara bilgiler verildi.

Resmi kurum ve kahvehane söyleşileri sürecek

Akdeniz Belediyesinin 'şiddete sıfır tolerans' ilkesi ile 'Biraz sohbet çokça farkındalık projesi' çerçevesinde, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin oluşturulması, farkındalık ve duyarlılığın arttırılmasına yönelik eğitimleri, resmi kurumlar ile mahalle kahvehanelerinde devam edecek. - MERSİN