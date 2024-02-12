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Türkiye kıyılarındaki doğal ve kültürel mirasının korunması için çalışmalar yürüten Akdeniz Koruma Derneği'nin yeni Genel Müdürü Kayhan Güçeli oldu. Uzun yıllardır Amerika'da sürdürdüğü başarılı kariyerinin ardından Türkiye'ye dönen Güçeli, çocukluk yıllarından beri deniz ve doğa koruma çalışmalarına tutku duyuyor.

Akdeniz Koruma Derneği'nin Genel Müdürlük görevine getirilen Kayhan Güçeli "Uygarlığın beşiği Anadolu'nun Akdeniz kıyılarında bize bırakılan eşsiz tarihi ve doğal mirasın korunması görevi bana müthiş bir yaşam amacı veriyor. Akdeniz Koruma'nın bu konudaki misyonuna hizmet etmekten onur duyuyorum" dedi.

Akdeniz Koruma Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya da "Kayhan Bey, etki alanı her geçen gün büyüyen Akdeniz Koruma Derneği ekibine, Genel Müdür göreviyle katıldı. 2023 yılında ABD'den kesin dönüş yaptıktan sonra Derneğimizin su altı izleme çalışmalarına destek olan Kayhan Bey'in, yirmi yılı aşkın yönetim ve yönetim işlevselliği konusundaki uzmanlığını Derneğimizin organizasyonel yapısına ve çalışmalarına başarıyla uygulayacağına inanıyoruz" dedi. - MUĞLA