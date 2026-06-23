Akdeniz Şampiyonu Posta Güvercini

Osmaniye Amanos Posta Güvercini Sevenler Derneği'nin 2026 yılı son yarışı olan Kars etabında, yaklaşık bin kilometrelik mesafeyi bir günde kateden Yunus Akdağ'a ait posta güvercini birinci olarak Akdeniz Bölgesi şampiyonu oldu.

Osmaniye Amanos Posta Güvercini Sevenler Derneği tarafından düzenlenen ve Muhammed Ali Aktaş adına gerçekleştirilen yarışmada. Ermenistan sınırına yakın noktada Kars'tan salınan posta güvercinleri, zorlu parkuru tamamlayarak sahiplerinin kümeslerine ulaşmak için yarıştı. Yarışta; çocukluğundan bu yana posta güvercini besleyen Yunus Akdağ'a ait güvercin, yaklaşık bin kilometrelik mesafeyi bir günde uçarak birinciliği elde etti. Yaklaşık bin kilometrelik mesafeyi bir gün içerisinde tamamlayan şampiyon posta güvercini, elde ettiği dereceyle Akdeniz Bölgesi'nde birincilik elde ederek büyük başarıya imza attı.

Çocukluğundan beri posta güvercini beslediğini söyleyen Osmaniye Amanos Posta Güvercini Sevenler Derneği Başkanı Yunus Akdağ, "Elimdeki güvercin, Kars ilimizin Ermenistan sınır noktasından bırakılan Akdeniz Bölge Yarışı'nda Osmaniye'ye gelerek şampiyon olan bir posta güvercinimizdir. Daha önceki etaplarda da başarıyla uçarak üç kupa kazanan değerli bir posta güvercinimizdir. Yaklaşık bin kilometrelik kara mesafesinden bırakılan güvercinimiz, bu mesafeyi uçarak Osmaniye'deki evine ulaştı. Bırakıldıktan sonraki gün sabah saatlerinde kümesine dönmüş oldu" diye konuştu.

"Bizim için posta güvercini beslemek hastalık değil bir sevdadır "

Posta güvercinlerini sevme sebebinin kuşların evlerine ve eşlerine olan sadakatleri sayesinde yuvalarına hızla dönmesi olduğunu ifade eden Yunus Akdağ, "Posta güvercini beslemeye bazıları 'hastalık' diyor. Ancak biz öyle düşünmüyoruz. Çünkü hastalık, istemediğimiz bir şeydir. Biz ise bu hayvanları bilerek, isteyerek, büyük bir aşkla besliyor ve seviyoruz. Posta güvercini beslemek bir sevdadır. Bize en büyük mutluluğu ise hiç bilmedikleri uzun mesafelerden bıraktığımızda, evlerine ve eşlerine olan sadakatleri sayesinde yuvalarına hızla dönmeleridir. Üstelik bu küçümsenecek bir hız da değildir. Saatte yaklaşık 85-90 kilometre hızla evlerine ulaşabiliyorlar. Biz de bu nedenle posta güvercinlerini çok seviyoruz. Elimdeki posta güvercinimiz, üç kupalı bir şampiyon. Diyarbakır şampiyonu, Bitlis şampiyonu ve Orta Maraton klasman şampiyonu olan güvercinimiz, Kars etabında da büyük başarı göstererek şampiyonluğunu taçlandırdı" dedi. - OSMANİYE