Akdeniz Üniversitesi Akademik ve İdari Personeli Bayramlaştı

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Akdeniz Üniversitesi akademik ve idari personeli, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Bayramlaşma Töreni, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katılımıyla Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlendi. Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kurban Bayramı'nın sevgi, barış ve hoşgörü dolu atmosferini kutlamanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bu özel günlerde, hepimizin yüz yüze gelmesi, birlikte vakit geçirmesi ve bu değerli anları paylaşması son derece önemli. Özellikle de teknolojinin iletişim imkanını artırdığı ancak iletişimdeki samimiyeti ve derinliği azalttığı bu sosyal medya çağında yüz yüze bayramlaşmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Depremzedelerimizi unutmamalıyız"

Rektör Özkan, "Bayramların sevdiklerimizle gerçek, sıcak ve anlamlı bağlar kurmamız için çok güzel bir vesile olduğuna inanıyorum. Bu özel günlerde, toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlamalıyız. Sadece aile fertlerimizle değil, aynı zamanda yardıma muhtaç olan kardeşlerimizle de ekmeğimizi, soframızı, yüreğimizi paylaşmalıyız. Özellikle zaman geçtikçe daha az hatırlanan depremzedelerimizi unutmamalıyız. Yapacağımız yardımlarda öncelikli olarak deprem bölgelerindeki kardeşlerimizi gözetmeli, onların yaşam koşullarını iyileştirmek, yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli bir destek ve dayanışma içinde olmalıyız. Unutmayalım ki, dayanışma ve yardımlaşma, bu tür zor zamanlarda daha da anlam kazanır ve bizleri birbirimize daha güçlü bağlarla kenetler" şeklinde konuştu.

"Dünyanın cesur bilim insanlarının rehberliğine ihtiyacı var"

Rektör Özkan, Bizler, aynı hedefi, aynı değerleri paylaşan büyük bir ailenin fertleriyiz. Bireysel olarak hayalini kurduğumuz daha güzel bir dünya için birlikte çalışmalı, iyiliği çoğaltmalı ve kötülükle mücadele etmeliyiz. Bizi biz yapan değerlerimizden beslenerek yeni bir dünya kurmak için bu bayramı vesile kılalım. Birbirimize destek olalım ve yardımlaşmanın güzelliğini yaşayalım. Yunus Emre gibi, yaratılanı Yaradan'dan ötürü hoş görelim, sevelim. Mevlana gibi geniş gönüllü olup kusur görmeyi değil, kusurları örtmeyi önceleyelim. Gelin, bu bayram daha güzel bir dünya için neler yapabiliriz diye düşünelim. Çünkü dünyanın cesur, hoşgörülü, aydın bilim inanlarının rehberliğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacı var. Maalesef, hayatı bayrama çevirebilecek potansiyele sahip insanoğlu, bugün Doğu Türkistan'da, Filistin'de olduğu gibi, bayramlarda dahi hayatı zindana çevirebiliyor. Umarım en kısa zamanda dünyanın neresinde bir zulüm varsa son bulur. Umarım, insanlık, bayram günlerinde hissettiğimiz sevgi, barış ve hoşgörü içerisinde kardeşçe yaşamanın mutluluğuna en kısa sürede kavuşur." ifadelerini kullandı.

"Daha umut dolu bir gelecek inşa edebileceğimize inanıyorum"

Rektör Özkan, "Hep birlikte, bilim için, insanlığın iyiliği için, barış ve huzur için çalışarak daha aydınlık, daha umut dolu bir gelecek inşa edebileceğimize tüm kalbimle inanıyorum. Kurban Bayramı vesilesi ile oluşan sevgi ve hoşgörü ikliminin, Akdeniz Üniversitesi ailesi başta olmak üzere milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm sevdiklerinizle birlikte, sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Bayramınız kutlu olsun" dedi. - ANTALYA