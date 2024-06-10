AKDEV ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, çocuklar için ücretsiz tatil tesisi kuruyor - Son Dakika
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AKDEV ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, çocuklar için ücretsiz tatil tesisi kuruyor

Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Adana'da Seyhan Gölü kenarında çocukların ücretsiz tatil yapabilecekleri bir tesis kurma çalışmalarına başladı. Tesis, çocuklara spor aktiviteleri ve tatil imkanı sunacak. AKDEV Genel Başkanı Gül Karyaldız, gençlere ve kadınlara katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti ve Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için mücadele ettiklerini vurguladı.

10.06.2024 14:04
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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(ADANA) - Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı, Seyhan Gölü kenarında çocukların ücretsiz tatil yapabilecekleri bir tesis kuruyor. AKDEV Genel Başkanı Gül Karyaldız, "Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için gençlerimize, kadınlarımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

AKDEV ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı Türkiye genelindeki çocukların ücretsiz tatil yapabilecekleri bir tesis kuruyor. Adana'nın Seyhan Gölü kenarında güzel bir lokasyonda her türlü spor aktivitelerine açık olacak bir tesisi Türk çocuklarına kazandıracaklarını belirten AKDEV Genel Başkanı Karyaldız, şunları söyledi:

"AKDEV olarak gençlerimize Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz. Bu açıdan faaliyetlerimiz Türkiye genelinde devam ediyor. Bu topraklarda bugün özgürce yaşıyorsak Atatürk ve silah arkadaşlarına çok şey borçlu olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden vakıf olarak, atamızın değer verdiği Türk çocuklarına sahip çıkmak istiyoruz. Bu konudaki düşüncelerimizi Çukurova Gazeteciler Cemiyet Başkanı Sayın Cafer Esendemir'e ilettiğimizde kendisinden büyük destek gördük.

"Seyhan Gölü kenarından muhteşem bir yer olacak"

Sayın Esendemir'in bu sıcak ilgisi bizi Adana'ya çekti. Seyhan gölü kenarında, su sporları dahil her türlü aktivitenin yapılabileceği tesisi var etmek için kolları sıvadık. Burada öncelikle tatil imkanı bulamayan ülkemizin başarılı çocuklarını misafir etmeyi, dönemsel olarak bu çocuklarımızı Basınımızın onurlu kalemleri ile burada buluşturmayı planlıyoruz.

"Yolumuz Atatürk'ün yolu"

AKDEV adından da anlaşılacağı gibi, Atatürk'ün yolunda bir vakıftır. Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için gençlerimize, kadınlarımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çağdaş bir Türkiye özlemi içinde 'Yarınlar Bizim' anlayışı ile hareket ediyoruz. Çocuklarımızın özgürce, çağdaş bir ortamda yaşayabilecekleri bir ülkeye kavuşmaları için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun için yurtlar ve eğitim köyleri açmayı hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel AKDEV ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, çocuklar için ücretsiz tatil tesisi kuruyor - Son Dakika

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