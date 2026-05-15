Akdoğan: Merkez Bankası'nın Güncellemeleri Yetersiz

15.05.2026 15:13
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akdoğan, Merkez Bankası'nın enflasyon güncellemelerini eleştirerek, vatandaşın alım gücünü olumsuz etkilediğini söyledi.

(EDİRNE) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon güncellemesini eleştirerek, "Bu Merkez Bankası'nın kaçıncı güncellemesi, gerçekten takip etmekte bizler de yoruluyoruz. Reel ekonomi ile tutarlılığı olmayan bir programın içerisindeler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, partisinin Edirne İl Başkanlığı'nda Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve İl Başkanı Hakan Şahin ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Akdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon güncellemesinin vatandaşın alım gücünü olumlu etkilemediğini belirtti.

"Ekonomik program birileri için çalışıyor"

Akdoğan, şunları kaydetti:

"Bu Merkez Bankası'nın kaçıncı güncellemesi, gerçekten takip etmekte bizler de yoruluyoruz. Reel ekonomi ile tutarlılığı olmayan bir programın içerisindeler. Sizler sadece rakamlarla hoş görünmek için bir çalışma gerçekleştirirseniz, bu toplumda, yaşayan ekonomide, vatandaşın alım gücünde bir karşılığının olmadığını, zaten göreceksiniz. Vatandaşa soralım bu ekonomik program niçin tutmuyor diye? Birileri için çalışıyor. Ama Türk milleti için değil. Londra, New York, Dubai bankerleri için çalışıyor. Ne yapacaksak dışarıya karşı öz yurdumuzda garip, öz yurdumuzda parya haline gelmiş bir durumdayız. Vatandaşın gerçekliği dururken eli kanlı bir terörist başına siz statü arama peşindesiniz, Cumhur İttifakı… Alım gücü, yokluk, yoksulluk ortadayken yurtdışından gelecek olan kaynağı belirsiz paralara, varlık barışı getirmenin derdindesiniz. O zaman Türk insanının hakkını kim savunacak. Hükümetimiz savunmayacak mı?"

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

