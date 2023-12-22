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Akhisar Belediye Başkanı kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
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Akhisar Belediye Başkanı kırsal mahalleleri ziyaret etti

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Selvili ve Çobanhasan Mahalleleri'ni ziyaret ederek mahalle halkıyla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Dutlulu, yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri tarafından teşekkür edildi.

Akhisar Belediye Başkanı kırsal mahalleleri ziyaret etti
22.12.2023 - 17:35,  Güncelleme: 17:38
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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kırsal mahalle ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Selvili ve Çobanhasan Mahalleleri'ni ziyaret eden Başkan Dutlulu, mahalle halkıyla bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sık sık gerçekleştirdiği kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Dutlulu ve ekibi, ilk olarak Selvili Mahallesi'ni ziyaret ederek burada Mahalle Muhtarı Fikret Bozkurt ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Başkan Dutlulu, mahalle sakinleriyle birlikte Cuma namazını kıldıktan sonra Muhtar Fikret Bozkurt ve mahalle halkı ile çay içip sohbet etti.

Başkan Dutlulu, daha sonrasında Çobanhasan Mahallesi'ne geçerek burada da Mahalle Muhtarı Gazi Kara ve mahalle halkının davetine katıldı. Başkan Dutlulu, "Hem merkezde hem de köylerde, insan odaklı belediyecilik anlayışımızla her zaman halkımızın yanındayız. Selvili ve Çobanhasan Mahallelerimizi ziyaret ederek, mahalle halkımızın çay davetine katıldık, görüş ve önerilerini dinledik. Mahallelerimize kazandırdığımız hizmetlerden halkımızın memnun olması bizleri de fazlasıyla mutlu ediyor. Halkımızın diğer isteklerinin de notunu aldık. Bunları da en hızlı şekilde gidereceğiz. Akhisar'ımız için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını dile getiren Çobanhasan Mahalle Muhtarı Gazi Kara ve mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Dutlulu ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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