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Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz odun yardımı yapıyor - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz odun yardımı yapıyor

Akhisar Belediyesi, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. İlçe genelindeki cadde ve sokaklardan budanan ağaç dallarını ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Akhisar Belediyesi, vatandaşların kışlık odun ihtiyacını karşılıyor.

Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz odun yardımı yapıyor
10.01.2024 - 14:49,
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Akhisar Belediyesi, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. İlçe genelindeki cadde ve sokaklardan budanan ağaç dallarını ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Akhisar Belediyesi, vatandaşların kışlık odun ihtiyacını karşılıyor.

Akhisar Belediyesi, soğuk kış günlerinin başlamasıyla birlikte yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımını sürdürerek yuvaları ısıtmaya devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda devrilen, çürüyen ve budanan ağaç dallarını Akhisar Belediyesi Fidanlığında işlemden geçirerek araçlara yükleyerek tek tek ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor.

Akhisar'da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü öncülüğünde ilk kez hayata geçen belediyenin yakacak odun desteğiyle karşılaşan vatandaşlar, projenin iyi düşünüldüğünü belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise budanan dalların Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince depoda muhafaza edildiğini ve soğuk kış günlerinde kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak ulaştırıldığını ifade etti. Başkan Dutlulu; "İnsan Odaklı Belediyeciliğe devam ediyoruz. Cadde ve sokaklarımızda budadığımız ağaç dallarını, soğuk kış günlerinde yakacak odun haline getirerek şehrimizdeki ihtiyaç sahibi halkımızın hanelerine ulaştırıyoruz. Bu sayede hem israfın önüne geçiyoruz, hem de dar gelirli vatandaşlarımızın ekonomisine destek oluyoruz. Her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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