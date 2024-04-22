Akhisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Akhisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Akhisar\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Akhisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Hüsnü Kahraman Kültür Parkı ve Gölet alanında düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak.

22.04.2024 19:34  Güncelleme: 19:37
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(MANİSA) - Akhisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Hüsnü Kahraman Kültür Parkı ve Gölet alanında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Akhisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. 23 Nisan Salı günü (yarın) 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet etkinlik alanında gerçekleştirilecek etkinlikler ile bayram, şenlik havasında kutlanacak.

Tüm vatandaşları şenliklere davet eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şunları söyledi:

"Bizim en büyük yatırımımız,  geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yönelik yaptığımız işlerdir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada ilk ve tek olarak Türk çocukları ile beraber bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı şimdiden kutluyorum. Cumhuriyeti ilelebet payidar kılacak olan çocuklarımızı, gençlerimizi sevgiyle kucaklıyorum."

Şenlik kapsamında çocukların ve ailelerin keyifli zaman geçirebileceği pek çok etkinlik yer alacak. Yüz boyama standıyla çocuklar hayal güçlerini renklendirecek, çuval yarışı ve halat çekme gibi eğlenceli yarışmalarla heyecan dolu anlar yaşayacak. Survivor parkuru, çocukların ve gençlerin fiziksel yeteneklerini ve dayanıklılıklarını sınayacakları, eğlenceli yarışlara ev sahipliği yapan bir platform sunacak.

Kaynak: ANKA

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