Akhisar Nuri Giyik Sanayi Sitesi\'nde Kameralı Güvenlik Sistemi Uygulaması Başlatıldı

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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçedeki çocuk oyun parklarının ardından Nuri Giyik Sanayi Sitesi'nde de kameralı güvenlik sistemi uygulamasını başlattıklarını açıkladı. Dutlulu, "Güvenlik kameraları, sanayi sitesinin tüm noktalarını görecek şekilde kuruluyor. İlk etapta 45 tane kurulacak. Esnafımızın ve sanayiye gelen vatandaşlarımızın güvenli bir ortamda olmalarına katkı sağlayacağız" dedi.

Akhisar'daki sanayi esnafının talebi üzerine harekete geçen Başkan Dutlulu, Akhisar Nuri Giyik Sanayi Sitesi'nde yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek adına kamera güvenlik sistemi uygulaması başlattıklarını duyurdu. Başkan Dutlulu, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Güvenlik herkesin önceliğidir. Akhisar, tarihi, doğası ve lezzet zenginlikleriyle Türkiye'de öne çıkan bir ilçedir. Böyle gelişen bir ilçede güvenlik de ön planda olmalı. Akhisar'daki çocuk oyun parklarının ardından sanayi sitemizde de kameralı güvenlik sistemi uygulamamızı başlattık. Bu sistem sayesinde sanayi sitesinde yaşanan olumsuzlukların önüne geçebileceğiz. Halkımızın huzuru ve güveni için çalışmaya devam edeceğiz. Güvenlik kameraları, sanayi sitesinin tüm noktalarını görecek şekilde kuruluyor. İlk etapta 45 tane kurulacak. Esnafımızın ve sanayiye gelen vatandaşlarımızın güvenli bir ortamda olmalarına katkı sağlayacağız."

Dutlulu'nun çok çalıştığını ve her zaman yanlarında olduğunu belirten Akhisar Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ersöz ise "Sanayimizin en büyük sorunlarından biri güvenlik sorunuydu. Sağ olsun Besim Başkanım hemen bu duruma el attı ve güvenlik sorunumuzu çözdü. Tüm esnaflarımız adına kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.