AKINCI TİHA LGK-82 ile Hedefi Vurdu

Bayraktar AKINCI TİHA, Aselsan tarafından geliştirilen LGK-82 mühimmatıyla hedefi başarıyla vurdu.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir testi daha başarıyla tamamladı. Aselsan tarafından geliştirilen LGK-82 mühimmatı ile Bayraktar AKINCI başarılı bir atış gerçekleştirdi.
Sosyal medya hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar," LGK-82 Atış Testi Tam İsabet" dedi.
Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ise "Bayraktar #AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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