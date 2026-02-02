Muğla'da Akköprü Barajı'nda Su Seviyesi Maksimuma Ulaştı

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Dalaman Çayı üzerinde bulunan Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES), son yağışların ardından su seviyesi maksimum doluluğa ulaştı.

Türkiye'nin 6'ncı büyük barajı olan Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde son yağışların ardından su seviyesi maksimum seviyeye vardı. Barajda tam kapasite elektrik üretimine geçilirken, dere yatağına kontrollü şekilde saniyede yaklaşık 120-130 metreküp su bırakılmaya başlandı.

Dalaman Çayı'nın geçtiği Dalaman ve Ortaca ilçelerinde DSİ, kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından vatandaşlara dere yatağına yaklaşmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Dalaman ve Ortaca Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Akköprü Barajı'nın maksimum doluluk seviyesine ulaştığı bildirildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, barajın tam kapasite üretime geçmesi ve olası su tahliyesi ihtimaline karşı Dalaman Çayı güzergahındaki tarım arazileri, tesisler ve nehir kenarında bulunan vatandaşların ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan, Akköprü Barajı'ndan sonra Dalaman Çayı üzerinde faaliyet gösteren 5 hidroelektrik santrali ile alabalık çiftliklerinin de yapılan uyarılar doğrultusunda gerekli tedbirleri aldığı öğrenildi.