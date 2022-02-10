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AKM gündemdeydi, İzmir'de emniyetin geçici olarak taşınacağı yer belli oldu - Son Dakika

AKM gündemdeydi, İzmir'de emniyetin geçici olarak taşınacağı yer belli oldu

10.02.2022 13:38
AKM gündemdeydi, İzmir'de emniyetin geçici olarak taşınacağı yer belli oldu

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, depremde hasar gören İl Emniyet Müdürlüğü binasının geçici olarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) taşınma planına karşı itirazlar nedeniyle, Çankaya'daki Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne taşınacaklarını söyledi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, depremde hasar gören İl Emniyet Müdürlüğü binasının geçici olarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) taşınma planına karşı itirazlar nedeniyle, Çankaya'daki Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne taşınacaklarını söyledi. Mehmet Şahne, "Asıl binamız yapılınca da yeni binamıza geçeceğiz. İzmir'e çok yakışacağına inanıyorum. Bakanımız Süleyman Soylu ve valimiz yeni bina konusuna çok önem veriyorlar" dedi.

Depremde hasar gören İzmir İl Emniyet Müdürlüğü binasının, geçici olarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) taşınmasının gündeme gelmesi ve ardından gelen açıklamaların ardından yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Medya Platformu'na mensup gazetecileri emniyet müdürlüğünde kabul etti.

Burada açıklamalarda bulunan Şahne, yeni İzmir İl Emniyet Müdürlüğü binasının Alsancak'taki Eski Sümerbank arazisinde inşa edileceğini hatırlattı.

İşte geçici taşınılacak yer

Geçici olarak taşınılacak yerin belli olduğunu aktaran Mehmet Şahne, "Şimdi yeni bir yer tespit edildi. Çankaya'da Konak İlçe Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu binaya taşınacağız. Bakanımız Süleyman Soylu ve valimiz yeni bina konusuna çok önem veriyorlar. Asıl binamız yapılınca da yeni binamıza geçeceğiz. İzmir'e çok yakışacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucuya fırsat vermiyoruz"

Emniyet Müdürü Şahne, geçtiğimiz temmuz ayında Mersin'den İzmir'e atandığını, bu sürede Kordon'undan Kadifekalesi'ne kenti tanımaya ve insanları ile tanışmaya çalıştığını ifade ederek, "İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük kenti. Bizler polis teşkilatı olarak kentimizin güvenliğinden, vatandaşımızın huzurundan sorumluyuz. Tüm birimlerimizle bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Mehmet Şahne'nin ne yaptığı değil, teşkilatın başarısı önemli. Ben onları koordine eden bir yöneticiyim. Dün Mersin'deydim, bugün İzmir'de. Görev kutsaldır ve layıkıyla yerine getirilirse herkese mutluluk verir" şeklinde konuştu.

Şahne, okullarda uyuşturucu olaylarının artık yaşanmadığını, zehir tacirlerine aman vermediklerini, velilerin çocuklarını güvenli biçimde okullara gönderebileceklerini kaydederken, bazı önemli bölgelerde de ihtiyaç olan ilçe emniyet müdürlüklerinin de inşasına yakında başlanacağını söyledi. Şahne, İzmir'in trafik akışının rahat bir şekilde sağlanması bakımından da ekiplerin önemli kavşaklarda görev yaptığını ifade etti. - İZMİR

AKM gündemdeydi, İzmir'de emniyetin geçici olarak taşınacağı yer belli oldu

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İzmir, AKM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AKM gündemdeydi, İzmir'de emniyetin geçici olarak taşınacağı yer belli oldu - Son Dakika


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