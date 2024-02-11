AKP Elazığ Aday Tanıtım Töreninde Gerginlik - Son Dakika
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AKP Elazığ Aday Tanıtım Töreninde Gerginlik

AKP Elazığ aday tanıtım töreninde, adaylar açıklandıktan sonra yaşanan gerginlikte Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları'nın elini havada bıraktığı görüldü. Daha önce de AKP'li vekil ile belediye başkanı arasında kavga yaşandığı iddia edilmişti.

11.02.2024 14:03  Güncelleme: 14:09
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EVREN DEMİRDAŞ

AKP Elazığ aday tanıtım töreninde, adaylar açıklandıktan sonra sahneye çıkan AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, partilileriyle tokalaşırken Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları'nın elini havada bıraktığı görüldü.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin Elazığ'da katıldığı aday tanıtım töreninde dikkat çeken görüntüler yaşandı. Adaylar açıklandıktan sonra sahneye çıkan AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, partilileriyle tokalaşırken Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları'nın elini havada bıraktığı gözlendi.

AKP'Lİ VEKİL İLE BELEDİYE BAŞKANININ KAVGA ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Eylül ayında AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ekibinin, Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısında Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdığı iddia edilmişti. İddiaya göre, SKM toplantısında Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, milletvekili Nazırlı'ya, "Sen kimsin ki yol haritası belirleyeceksin bana, ben seni tanımıyorum. Sen benimle gezmeyeceksin, yanımda görünmeyeceksin" demiş, su şişesi fırlatmasının ardından Şerifoğulları ve vekil Nazırlı arasında arbede çıkmıştı. Olaya müdahale eden polis, giriş çıkışları yasakladığı parti binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri almıştı. AKP Elazığ İl Başkanlığı ise arbede iddialarını yalanlamıştı.

AKP Elazığ Aday Tanıtım Töreninde Gerginlik
Kaynak: ANKA

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