AKP'li Milletvekili Açıklamasına Tepki - Son Dakika
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Yerel

AKP'li Milletvekili Açıklamasına Tepki

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, AKP'li Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'nın başka partilere geçen eski AKP'lilere yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

08.04.2024 11:03  Güncelleme: 11:36
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AKP'li Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, başka partilerden aday olan eski AKP'lilere yönelik, "Bu siyasi harekette birlikte yürüyen ve bizden aday adayı olup daha sonra başka limanlara sığınanlara elbette hesap soracağız" ifadesini kullanmıştı. Bu açıklamaya, AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ise  "Süreçlerin bir şekilde bir parçası olan bizlerin, eleştiriye önce kendimizden başlaması ahlaki olandır" diyerek tepki gösterdi.

Başka partilerden aday olan eski AKP'lilere yönelik AKP'li Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'nın, "Başka limanlara sığınanlara elbetteki hesap soracağız" açıklamasına AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı yaptığı bir açıklama ile tepki gösterdi.

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AKP'nin adayı Şahin Şerifoğulları'nın Elazığ Belediyesini tekrar kazanmasının ardından kent merkezinde yapılan kutlamada konuşan AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Sorgulayacağımız çok şey var neden başarısız olduk, kimlerin ihanetine uğradık, kimler bizi yarı yolda bıraktı bunların hesabını tabi ki sorgulayacağız. Bu siyasi harekette birlikte yürüyen ve bizden aday adayı olup daha sonra başka limanlara sığınanlara elbette hesap soracağız" ifadesini kulanmıştı.

"ELEŞTİRİYE KENDİMİZDEN BAŞLAMASI AHLAKİ OLANDIR"

AKP Elazığ Milletvekili Rıdvan Mahmut Nazırlı, X hesabından dikkati çeken bir açıklama yaptı. Nazırlı, şu ifadeleri kullandı:

"Zamanın hızlı aktığı, olayların birbiri ardına hızlıca yaşandığı dönemlerde sosyolojik süreçleri doğru okuyabilmek, doğru yorumlayabilmek ve doğru anlamlandırabilmek için akl-ı selimi elden bırakmamak gerekir. Hemen şunu ifade etmem gerekir ki; süreçlerin bir şekilde bir parçası olan bizlerin, eleştiriye önce kendimizden başlaması ahlaki olandır. Elazığ özelinde nerede eksiklik var, nerede yanlışlık var, nerede hata var sorularına her şeyden önce şahsım bağlamında cevap vermenin derdinde olduğumu ifade etmek isterim. Başkasını suçlamak, başkasına hesap kesmek yahut makul ve geçerli verileri görmezden gelerek seçim sonuçlarını tutarlı olmayan gerekçelerle açıklamak işin en kolayıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel AKP'li Milletvekili Açıklamasına Tepki - Son Dakika

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